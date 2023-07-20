俄烏戰爆發1年時 碳排量相當於比利時

在全球溫室氣體排放量創歷史新高之際，俄烏衝突正加深氣候危機。一份日前發布的報告指出，俄烏衝突前12個月溫室氣體排放量高達1.2億噸，相當於比利 時等中小型國家一年的總排放量。

綜合路透、德國之聲報導，這份名為《俄烏衝突造成的氣候損害》的報告由「戰爭溫室氣體核算倡議」於今年6月發布，報告由歐洲氣候基金會和烏克蘭 倡議資助，並由荷蘭專家德克勒克領導的研究小組提出，小組研究一系列碳排放因素，包含車輛及武器使用的燃料到森林火災，再到歐洲能源消耗，以及未來的建築物和基礎設施重建等。

報告指出，俄烏衝突前12個月溫室氣體排放量高達1.2億噸，相當於比利時等中小型國家一年的總碳排量。德克勒克表示：「我們沒想到戰爭帶來的碳排放量會如此之大，不僅是戰爭本身造成了排放，而且被毀基礎設施的未來重建也會造成影響。」他也提到，戰爭衝突和軍事武器等的碳排放經常被忽視，「2050年的實現淨零排放目標應該包含軍隊，但如果不知道軍事排放量是多少，就很難開始制定減少的政策。」

這份報告提到，去年2月俄烏衝突爆發以來，在戰鬥中受損的建築物、道路和工廠重建工作占戰爭總碳排放量的42%。德克勒克指出，由於需要使用「碳密集型」的混凝土和鋼材，所以重建工作所占碳排量最多，其中民用基礎設施重建產生的溫室氣體，幾乎是交通和基礎設施重建所需的兩倍。

俄烏衝突的第二大碳排放來自於實際交戰，主要是由於化石燃料的消耗。德克勒克指出，敵對雙方軍隊缺乏透明度，很難獲得化石燃料使用的準確數據，研究人員只能使用代理數據。報告稱，實際交戰產生的近2200萬噸二氧化碳中，近14%來自彈藥和軍事裝備的生產。而由於俄烏衝突主要是地面作戰，主要的排放源是柴油而非噴氣燃料，後者是伊拉克戰爭期間二氧化碳排放的主要來源。

除了戰爭，報告也將烏克蘭境外的溫室氣體排放，例如遭破壞的北溪管道氣體洩漏、國際航班改道以及難民流動納入統計中。報告也指出，由於衝突爆發，烏克蘭國內經濟活動有所下降，但這些經濟活動造成的碳排放卻轉移到其他國家，歐洲各國因俄羅斯天然氣 輸送量減少、用電量下降帶來的碳排放減少，與石油、煤炭和液化天然氣（LNG）的使用量互相抵銷。