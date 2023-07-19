俄15歲少女遭友人性侵焚燒 目擊者驚見「一大塊皮膚掉落」

俄羅斯15歲少女席科荷娃(圖右)慘遭16歲男性朋友明亞傑夫性侵並丟棄在鐵軌。（取材自推特）

俄羅斯 一名15歲少女遭男性朋友性侵 後，被全裸丟棄在鐵軌上，身體更因被易燃液體縱火 嚴重燒燙傷，住院約10天並指認出兇手後，不治身亡。

每日郵報報導，俄羅斯15歲少女席科荷娃（Yaroslavl Shikhova）8日晚間被火車司機發現，全裸被扔到火車軌道上，並滾到草地上，全身嚴重燒燙傷。

火車司機表示，少女被斜放在鐵軌上，滿身是血，接著滾出鐵軌，失去意識，報警之後救護人員隨後趕到，少女依然昏迷不醒。

司機指出，她身上有燒燙傷，連附近的草都在冒煙，沒有穿衣服，只剩襪子，整個頭都是血，頭髮也被燒焦了」，醫護人員試圖把少女抬上救護車時，手上一大塊皮膚掉了下來。

他表示，還好女孩沒有被火車輾過，但她嘴裡和生殖器都有易燃易體，兇手應是想清除犯案痕跡。

席科荷娃被送往醫院急救10天後仍不治身亡，在此期間指認出了兇手。

警方按照席科荷娃的指認，逮捕了她16歲學校朋友明亞傑夫（Sergey Minyazev），明亞傑夫的母親是一名獄警，父親則是一名警察。

根據席科荷娃在大學擔任教授的父親說法，事發當天上午，席科荷娃曾到明亞傑夫家參加派對，結束後回家，父母兩人都不知道席科荷娃又在晚上時跳窗跑了出去。目前全案已進入司法程序審查中，明亞傑夫被控性侵與謀殺等罪嫌。