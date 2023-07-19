除了戰爭 還有2原因讓歐洲人愈來愈窮

因人口老齡化、重視公餘休閒與勞權意識以致經濟和產能趨緩，歐洲人正步入越來越窮的時代。（Getty Images）

歐洲因人口老齡化、重視公餘休閒與勞權意識以致經濟和產能趨緩的沉痾，在先後遭遇新冠疫情 與俄烏戰爭後加速惡化，歐洲人現正步入愈來愈窮的時代。

「華爾街日報」報導，隨歐洲人的購買力逐漸消褪，歐陸長期以來被外人所欣羨如藝術般的生活已開始失色。

法國人開始少吃鵝肝醬、少喝紅酒；西班牙人開始撙節使用橄欖油；芬蘭人開始鼓勵民眾選電費較便宜的起風天時段再去洗三溫暖；德國 各地的肉類與乳品消費已降至30年來最低水平，人們一度趨之若鶩的有機食品也失寵。

歐洲當前困境是長年積累所致。人口老齡化、看重公餘休閒與勞權更甚賺錢以致經濟和產能增長多年來一直乏善可陳，然後碰到新冠疫情與俄烏戰爭，供應鏈大亂及能源、糧食價格飆漲讓數十年的沉痾加速惡化。

歐洲各國政府的應對只是讓問題更糟。為保護就業機會而將補貼提供給資方，使消費者在價格震盪時缺乏資金緩衝；相較之下美國人則受益於廉價能源且政府有餘力對公民發放津貼援助以維持消費。

據經濟合作暨發展組織（OECD）資料顯示，調整通膨因素後，擁有20國的歐元區私人消費2019年底以來下滑約1%，反觀美國，攸關私人消費的家戶收入則增長近9%。歐盟 目前約占全球消費支出的18%，美國則為28%，然而15年前歐盟和美國是各占約25%。

OECD資料另顯示，計算通膨與購買力後，2019年以來德國的實質薪資減少約3%、義大利與西班牙少3.5%、希臘減少達6%，美國則是增加6%。

收入縮水的痛苦讓歐洲中產階級有感。歐洲最富城市之一的布魯塞爾，一些商販會從超市收集有效期限將屆的食品，打折後透過App販賣。這類服務在歐洲如雨後春筍般湧現，標榜減少浪費和省錢。

德國2022年的人均肉類消費量為52公斤，比前一年減少約8%，創1989年開始計算以來的新低，與最近幾個月肉品漲價達30%不無關係；據聯邦農業資訊機構表示，德國人也正以較便宜的禽類取代牛肉等。

國際貨幣基金（IMF）資料顯示，若以美元計算，歐元區經濟過去15年僅成長6%，美國卻成長82%。歐洲智庫「歐洲國際政治經濟中心」（ECIPE）指這使歐盟國家的人均收入平均比愛達荷州和密西西比州以外的所有美國各州都低。若按這種趨勢，到2035年底時美國和歐盟間的人均經濟產出差距，將如同現在日本和厄瓜多間的差距一樣大。