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東京今夏熱爆 高溫破150年趨勢 單周近4000人中暑

編譯黃淑玲／綜合18日電
日本東京街頭一處溫度計，顯示著攝氏36度高溫。(美聯社)
日本東京街頭一處溫度計，顯示著攝氏36度高溫。(美聯社)

日本東京都會中心地區，今年夏天的氣溫比季節平均高出將近攝氏9度。才剛過完的周末，日本政府發出最新一輪的中暑警報，呼籲民眾避免外出，守望相助高風險鄰居，因為高齡化的日本，近30%人口在65歲以上，年長族群特別容易受到熱傷害。

根據日本氣象廳1875年到2023年的東京氣溫數據，畫出一條平均溫度的曲線圖的話，今年7月東京每天的最高溫，都在離曲線遠遠的上方，可見熱浪已衝破東京150年來的夏季氣溫趨勢，作為烤燙了的地球的一部分。

日本總務大臣松本剛明今天也表示，截至7月9日止的一周內，全境共有3964人因中暑送醫，是高於往年數據的高水準，呼籲民眾做好勤於補充水分等的防中暑對策。

日本上周末鄉間最熱地點在東京北方車程約兩小時的桐生（Kiryu），最高溫達到39.7度。東京中心地區，昨天最高溫觸及36.2度，比150年平均高7度；上周三12日，更曾一度飆到37.5度，比平均高8.9度。

日本氣象廳的資料顯示，日本全國有史以來的最高溫紀錄是41.1度。

東京都廳環保局表示，除了氣候變遷，東京也受到「都市熱島」現象的影響。當一座城市中滿布高度集中的建築與道路，沒有足夠的綠色空間時，會更將熱氣蓄積起來。

日本 高溫 氣候變遷

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