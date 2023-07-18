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韓暴雨遇難、失蹤12年最慘 尹錫悅1動作挨轟

編譯中心／綜合17日電
南韓總統尹錫悅17日到慶尚北道災區視察。（美聯社）
南韓總統尹錫悅17日到慶尚北道災區視察。（美聯社）

據韓國中央災難安全對策本部和消防部門17日消息，持續多天暴雨已造成41人死亡、9人失蹤、34人受傷，在全國範圍內臨時避險轉移1.0765萬人（6285戶）；遇難和失蹤人員數量創下自2011年以來的最高值。南韓總統尹錫悅巡視災區矢言要「徹底改革」救災應變措施。

韓聯社報導，忠清北道五松邑地下車道浸水慘案方面，救援隊17日下午又發現1具遺體，遇難人數增至14人；救援隊當天共找到該案5具遇難者遺體。

據報導，此輪暴雨中已超過1000處的設施受損，包括公共設施789處和私有設施352處，主要分布於忠南、忠北、慶北、全北等韓國中部地區。農作物受災面積達2.69335萬公頃，受災耕地面積達到180.6公頃。

另外，尹錫悅16日結束海外訪問行程，17日召開救災會議，矢言要「徹底改革」救災應變措施。尹錫悅17日前往慶尚北道勘災前表示：「這類極端氣候事件將變得司空見慣，我們必須接受氣候變遷正在發生，並與之共存。」

尹錫悅表示：「去年以來，我們多次強調危險區域的出入控管和預防性撤離，但如果不遵守災害應變的基本原則，將難保公眾安全。」表示會動用政府一切可用資源以應對災情。

然而，尹錫悅的說詞並不被網友埋單，紛紛留言砲轟，並質問他「是不是誤會自己是聯合國秘書長」？還有網友認為，當下國內災情慘重，尹錫悅應該取消出訪回國，批評他分不清輕重緩急。

此外，南韓政府17日再次要求北韓在其需要安排水庫開閘洩洪時提前通知南韓。

日本東部和西部受到高氣壓籠罩的影響，今天全國觀測到氣溫逾攝氏35度（日本稱猛暑日）的地方多達195處，約占全國914處觀測地點的兩成，超過昨天的157處，是今年最多的紀錄。

東京消防廳指出，今天轄區內（除了稻城市與島嶼地區外）共有103人因中暑或疑似中暑被送醫急救，年紀最小的6歲，最年長的95歲。

南韓國內卻因連日暴雨死傷慘重，總統尹錫悅（右）日前卻閃電訪問烏克蘭，未坐鎮救災，...
南韓國內卻因連日暴雨死傷慘重，總統尹錫悅（右）日前卻閃電訪問烏克蘭，未坐鎮救災，遭網友砲轟。左為烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

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