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伊朗恢復道德警察 街頭巡查頭巾

編譯中心／綜合17日電

伊朗警方昨天重新啟動巡邏，抓捕愈來愈多在公共場合沒戴頭巾、無視嚴格穿著規定的女性。

中央社引述法新社報導，去年9月16日，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反穿著規定遭道德警察逮捕，並於拘留期間死亡，在伊朗引發全國性抗議活動，道德警察也逐漸消失在伊朗街頭，因此有愈來愈多女性無視穿著規定。

伊朗自1979年實施穿著規定，要求女性在公共場合須遮蓋頭部及頸部，違者將面臨罰款或最長2個月監禁。

在道德警察撤離期間，伊朗當局採取其他執法措施，包括勒令員工不守規定的企業停業，以及在公共場所設置攝影機來追蹤違規者。

不過，伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）今天表示，傳統的取締方式將捲土重來。報導引述警方發言人馬蒂（Saeed Montazer Almehdi）說法指出：「警方將透過汽車及徒步巡邏，對不服警方命令、無視穿著規定的民眾提出警告、採取法律措施，並移交司法部門。」

網路上多張圖像顯示，身穿全黑罩袍的女警斥責並逮捕沒遮蓋頭部的女性。

伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）今天報導，有4名女性遭到額外懲罰，包括參加「心理課程」及遭禁止開車。

伊朗 司法部

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