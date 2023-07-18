我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

東南亞觀光 印度客為何能躍主力？

編譯葉亭均／綜合17日電
印度遊客湧向東南亞，成為當地觀光客來源主力。（歐新社）
印度遊客湧向東南亞，成為當地觀光客來源主力。（歐新社）

印度觀光客愈來愈時興前往東南亞度假，在中國遊客回籠東南亞的速度比預期慢之際，鞏固了印度做為該區觀光旅遊產業主要成長支柱的地位。

路透報導，產業主管與分析師表示，從印度廉航靛藍航空（IndiGo）到泰國航空公司，以及擁有數千間客房的連鎖飯店，企業們正迎接印度激增的中產階級與成長中的消費力。

航空業分析師索比表示，東南亞觀光業的成長力道勢必主要來自印度，東南亞地區想必已做了非常良好的布局。

對於多個東南亞國家而言，觀光與旅遊業相當重要。根據經濟合作發展組織（OECD）的數據，觀光領域在新冠疫情爆發前占東南亞國內生產毛額（GDP）約12%，聘雇人力超過4000萬人。

十多年來，東南亞觀光業都靠中國遊客帶動，但近期數據顯示，在疫情後，中國遊客回籠速度緩慢，5月的中國遊客數量比2019年同月減少至少60%。

產業人士表示，印度觀光客長期增加，將使得航空載運、飯店產品與觀光業者重新調整目標，而且初步的跡象已經浮現。亞洲開發銀行（ADB）5月時曾指出，未來十年在出境觀光成長方面，印度可望成為下一個中國，「對於疫後觀光業的十年，印度可望成為題材」。

泰國的印度遊客數目前僅比2019年低約14%。根據泰國政府數據，在2019年，以七天遊而言，中國遊客在泰國日均消費約197美元，印度遊客則是約180美元。泰國政府預估今年有160萬印度遊客訪泰。

在5月，遊訪新加坡的印度遊客人數比中國遊客還多；同月也有近6.3萬印度遊客造訪印尼，逼近6.4萬名的中國遊客人數。

泰航執行長柴伊（Chai Eamsiri）表示：「印度線非常強勁。」現在泰航每周有70航班赴印度，相較之下，飛往中國的航班僅14班次，遠低於疫情前的約40航班。

柴伊說，未來十年，泰航可望將飛往印度的窄體客機數量增加一倍。

靛藍航空已訂購500架空巴窄體客機來滿足地區需求，該公司表示，往返印度與東南亞的航線需求淨增，每周有超過100個航班連結兩地。

印度 觀光 東南亞

上一則

伊朗恢復道德警察 街頭巡查頭巾

下一則

韓暴雨遇難、失蹤12年最慘 尹錫悅1動作挨轟

延伸閱讀

蘋果股價創新高 分析師看好營收擴大 喊加碼

蘋果股價創新高 分析師看好營收擴大 喊加碼
東南亞觀光 印度客躍主力

東南亞觀光 印度客躍主力
中國開放速度不如預期 印度客有望成東南亞觀光主力

中國開放速度不如預期 印度客有望成東南亞觀光主力
G20峰會美俄中領袖將同框 印外長籲聚焦經濟

G20峰會美俄中領袖將同框 印外長籲聚焦經濟

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。路透

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

2023-07-18 15:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因