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打造北約裝備最精良陸軍師 德國：有信心2025年能作戰

中央社／柏林17日綜合外電報導
德國陸軍參謀長梅茲告訴路透，德國有信心，在2025年擁有北約歐洲盟國中裝備最精良的陸軍師。圖為德國國防部長在德國陸軍參謀長梅茲的陪同下，參觀位於德國哈默爾堡的德國聯邦國防軍訓練場。（路透資料照）
德國陸軍參謀長梅茲告訴路透，德國有信心，在2025年擁有北約歐洲盟國中裝備最精良的陸軍師。圖為德國國防部長在德國陸軍參謀長梅茲的陪同下，參觀位於德國哈默爾堡的德國聯邦國防軍訓練場。（路透資料照）

德國陸軍參謀長梅茲告訴路透，德國有信心，可在2025年擁有北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟國中裝備最精良的陸軍師。去年俄羅斯入侵烏克蘭後，各國開始爭先恐後整備軍隊。

一個師通常由至少2萬名士兵組成，目前柏林還沒有任何戰備師。柏林的目標是在2025年讓預計3個戰備師的其中之一能夠作戰，2027年則是第2個師。

梅茲（Alfons Mais）在今天刊登的專訪中告訴路透：「我對完成（2025年的）目標感到非常樂觀。」他還說，這個師初期將配置所需人員的80%至90%，且相關計畫已獲得北約同意。

梅茲表示，德國將先提供2個機械化旅，之後提供1個輕武裝中型旅，並由荷蘭1個旅負責增援。1個旅約有5000人。

他說：「這樣就夠了。無論發生什麼情況，這足以在2025年貢獻北約歐洲夥伴中裝備最精良的師。至少，這是我們與荷蘭夥伴的共同目標。」

梅茲坦言，要在2025年為1個師提供足夠彈藥堪稱雄心勃勃的目標，因為西方國家正向基輔提供大量彈藥，已加速耗竭自冷戰結束以來嚴重短缺的庫存。

他說：「如果我們急著向烏克蘭運送彈藥，那麼在新訂單到貨前，我們自己也無法獲得彈藥…過去30年裡，生產能力已經萎縮。」

梅茲指出，所有北約夥伴都面臨類似問題，但「正如北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）所強調的那樣，現階段支持烏克蘭比建立1個師更加重要」。

北約 烏克蘭 德國

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