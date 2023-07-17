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「水不斷湧入」…南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

編譯陳曉慈／即時報導
南韓連日降下暴雨，忠清北道清州市的美湖江15日早晨潰堤，致暴洪倒灌五松地下車道，共計16輛車受困，其中包括1輛巴士。照片攝於16日。（歐新社）
南韓連日降下暴雨，忠清北道清州市的美湖江15日早晨潰堤，致暴洪倒灌五松地下車道，共計16輛車受困，其中包括1輛巴士。照片攝於16日。（歐新社）

南韓連日降下致災大雨，韓國先驅報17日報導，全國暴雨相關死亡人數已累計至40人、失蹤人數9人。南韓中部一座地下車道15日遭暴洪灌入，共計16輛車受困，死亡人數已累計至13人。一名24歲女性罹難者的家屬表示，巴士遭滅頂前這名女子曾打電話給朋友求救，表示水不斷淹進車內，司機要大家破窗逃命，但最終仍不幸罹難。

韓聯社17日報導，南韓中部忠清北道清州市的美湖江15日早晨潰堤，全長685米的五松地下車道遭暴洪淹沒，共16輛車受困，其中包括1輛巴士。搜救隊16日晚間從地下車道再找到4具遺體，包括巴士司機；地下車道內的罹難人數增至13人、失蹤1人。搜救仍持續進行。

朝鮮日報16日報導，巴士罹難乘客中包括一名24歲女性。家屬透露，罹難者與朋友15日搭巴士前往五松車站與其他朋友會合，過程中不幸喪命。洪水滅頂前，該罹難者曾致電朋友求救，表示水不斷湧進巴士內，司機要乘客破窗逃命，朋友當時就擔心2個女生無法打破窗戶。家屬表示，該名罹難者在京畿道但任職能治療師，負責照護老人及身障者，是家裡的獨生女。

據朝鮮日報，在地下車道遭滅頂的747路巴士本來不會行駛地下車道，因其他路段積水才臨時改變路線。

南韓政府17日表示，將針對五松地下車道淹水事件成立專案調查小組，追究「沒能保護人民寶貴性命的背後原因」，所有相關政府部門都會列入調查對象。

南韓警方表示，將視情況成立專案調查小組，調查美湖江潰堤、洪水警報發布後，鄰江不到400米的地下車道為何沒有實施交通管制。當局表示，洪水淹沒地下車道前約2小時，曾先後接獲2通緊急電話，要求針對地下車道實施交通管制。此外，警方懷疑美湖江的堤防管理缺失也是此次導致多人溺亡的原因之一。

南韓 洪水 暴雨

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