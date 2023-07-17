南韓暴雨 清州地下道撈出9屍 疑人禍釀災

南韓清州市洪水淹行車隧道，約有15輛車遭淹沒，包括1輛巴士在內。(Getty Images)

南韓 連日暴雨 成災，中部一處因暴雨而遭洪水 淹沒的地下車道今天尋獲8具遺體，包括昨天找到的1具遺體，清州地下車道的死亡人數來到9人，連日暴雨造成的死亡人數增至37人；有人怒指今次意外是人禍。

路透報導，事發興德區五松隧道全長685米，地下隧道占430米，清州西部消防局長徐正日表示，附近河流的防洪堤昨天在暴雨後潰堤，霎時間湧入估計多達6萬噸水（約24個奧運標準泳池水量），導致1輛巴士、2輛貨車和12輛私家車走避不及，約有15輛車遭淹沒在地下車道。

Newsis報導，由於肇事隧道距江僅600米，事前2小時已有洪水警報，有人怒指今次意外是人禍。

韓聯社報導，由7月9日至昨晨的雨季連日暴雨累計43人死亡，為12年來最大的雨災人命傷亡。

隨著暴雨引發山崩與洪災，南韓行政安全部表示，截至當地時間上午11時，全國失蹤人數為10人，疏散人數達7866人。

行政安全部的數據不包括遭洪水淹沒的清州地下車道，因為目前還不清楚有多少人受困。