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南歐熱浪衝擊旅遊 觀光客「北上」 業者也喊：9月再來

編譯中心╱綜合16日電
羅馬競技場少有遮蔭，觀光客大減。(路透)
羅馬競技場少有遮蔭，觀光客大減。(路透)

北半球廣泛地區續受酷熱之苦，其中歐美這波熱浪預計本周將見高峰。不過當此新冠疫後最熱鬧的暑假旅遊旺季剛開始，一個個歐美景點都發出暑熱警告，對遊客和旅業均構成壓力。有旅客臨時把目的地由南歐改往較北地區，亦有旅遊業者建議旅客選在相對清涼的春秋時節旅遊。

不過，當一些旅客選擇避暑，北美洲最乾、最熱的美國「死亡谷」（Death Valley）則因高溫「更具賣點」，有遊客興致勃勃前往「打卡」。這片加州沙漠谷地周日高溫達華氏128度。美國國家氣象局警告加州延伸往得州的強大熱浪，到本周初將使南部地區變得更熱。

英國天空新聞、衛報報導，上周起襲歐的「地獄犬熱浪」（Cerberus Heatwave）使多國灼熱乾旱，比正常同期平均高出攝氏8度至13度。西班牙度假勝地拉帕馬島（La Palma）天旱加風，致森林大火有「失控」之憂，最少4000人疏散。不過盤踞地中海上空的高壓區未見減弱。氣象預測這股熱浪可能持續至周末，西歐這幾日氣溫可能稍為回落，但本周中後期東部將更熱。

義大利氣象學家貝蒂（Giulio Betti）說：「7月19至23日氣溫將達高峰，不止是義大利，還有希臘、土耳其、巴爾幹。」

在仰賴旅遊收入的希臘雅典，衛城周日連續第三天因過熱，在日照最強時段關閉。少有遮蔭的景點如羅馬競技場變得門可羅雀。從威尼斯、柏林、布拉格到華沙，地方政府均有布置臨時軟管噴泉、水箱噴水或派水等消暑辦法。

志工團體14日在雅典衛城區域向遊客發送飲水避免中暑。(路透)
志工團體14日在雅典衛城區域向遊客發送飲水避免中暑。(路透)

在羅馬帶團的導遊欣頓表示，氣溫飈升加上人擠，使帶團成了「噩夢」，「我和導遊朋友都極之緊張。帶團期間不時有人暈倒，外面處處是救護車」。

導遊聖圖奇表示，羅馬從未試過這麼熱，她和同事建議旅客日後應選在9月或5月初旅遊。當歐洲熱浪年復年的強勁，旅行社等發現有旅客臨時將目的地由南歐改往較北地區。

陸續有旅遊業者建議旅客，選在相對清涼的春秋時節旅遊。羅馬可能出現華氏108度高溫，打破過去105度舊紀錄。

義大利西西里島巴勒摩海岸16日有大批尋求消暑人潮。(路透)
義大利西西里島巴勒摩海岸16日有大批尋求消暑人潮。(路透)

熱浪 高溫 義大利

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