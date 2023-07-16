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酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫

編譯中心／綜合15日電
由於極端天氣，印度番茄價格飆升超過300%，引起竊盜和騷亂。印度國大黨成員13日上街抗議。（歐新社）
由於極端天氣，印度番茄價格飆升超過300%，引起竊盜和騷亂。印度國大黨成員13日上街抗議。（歐新社）

華爾街日報報導，全球正面臨嚴峻熱浪，挑戰著供電系統，並使無法提供員工涼爽職場的企業被迫關門。預測數日內在飽受熱浪衝擊的地區，高溫還會加劇，料使基礎建設失靈的危機更甚，亦有經濟專家指出，高溫恐會使經濟產能蒙受損失。

根據美國國家氣象局資料，超過1億名美國民眾正受熱浪襲擊，其中在亞利桑納州鳳凰城，氣溫連日突破109華氏度，而德州等美國南部地區亦正壟罩在難忍熱浪。大西洋彼端的歐洲南部，義大利、西班牙和希臘近期也都傳出了華氏98度以上高溫，預計歐洲許多熱門觀光景點的溫度將飆破華氏104度。

研究人員也發現，近期熱浪可能波及經濟成長。鑽研氣候變遷對經濟的影響的亞利桑納大學經濟學家勒莫因表示，已有「相當清楚的跡象顯示，氣溫較高的年分與較低的（經濟）產出有關聯。」過度高溫會損害勞動產能和在校生學習能力，原因很簡單：「炎熱時，人們沒辦法好好動腦」。

73歲的以色列總理內唐亞胡今天因頭暈送醫，他的辦公室稱，醫院初步評估是脫水。他昨天下午沒戴帽、沒喝水在以國北部加利利海（又稱泰柏立湖）的艷陽下度過一段時間。

針對高溫對美國經濟的影響，2018年刊登在「金錢、信用與金融」期刊的研究發現：夏季均溫每升高華氏一度（約攝氏0.56度），一個州的年度經濟產出成長率會因而減少0.15至0.25個百分點。

印度番茄價格最近則因惡劣天氣影響收成而急升，印度消費者事務部門數據顯示，截至11日番茄價格今年內已急升341%，每公斤價格由24.68盧比（約0.3美元）升至108.92盧比（約1.32美元），有報導指每公斤番茄價格已相當於1公升汽油。

因應供應短缺，印度有部分麥當勞餐廳決定暫停提供番茄，另衍生番茄盜竊的風潮。印度5至6月常受熱浪侵襲，但近年熱浪提早出現，持續時間更長。

熱浪 高溫 印度

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