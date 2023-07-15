發射月船3號 這國家拚登月第4國

印度成功發射登月火箭「月船3號」，探測器預計在8月抵達月球，並將探索科學界最關注的月球南極。（Getty Images）

印度 14日成功發射一枚載有探月無人太空 船「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）的火箭，探測器預計在8月降落月球表面。這是印度的第二次嘗試，如果這次登月成功，印度將成為繼美國、前蘇聯、中國之後第四個登月的國家。

綜合媒體報導，「月球飛船3號」在當地時間14日下午2點35分，從位於安德拉省（Andhra Pradesh）小島斯利哈里柯塔（Sriharikota）的薩迪什．達萬航天中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，現場有數以千計熱情民眾鼓掌叫好。

火箭上搭載軌道飛行器，登陸器和被命名為「智慧（梵語為Pragyaan）」的月球車。印度2019年7月以「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）挑戰登陸月球，但登月器墜毀月球表面，任務以失敗告終，如果這次登月艇順利著陸，印度將成為世界第四個成功登月的國家。

印度曾於2008年發射「月球飛船1號」探月衛星，並在永久陰影中的「月球南極」發現有水存在，據了解，「月球飛船3號」本次任務就是要探索科學界最關注的月球南極。

印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organisation，ISRO）表示，「月球飛船3號」吸取了前次經驗，並分析著陸點地形後，成功機會提升，對此次計畫樂觀。