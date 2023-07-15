新加坡官員罕爆貪汙案 近40年首次

新加坡官場爆出貪汙案，旅店置業執行董事王明星（右）捲入交通部長易華仁（左）案件，遭新加坡貪汙調查局逮捕，目前獲准保釋。（取材自臉書）

新加坡 罕見爆出官員貪汙案，新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）涉及一起貪汙案件，與上市公司旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星11日被捕，隨後交保釋放，但未透露保釋金額。據了解，此為新加坡近40年來首次有政府部長涉及貪汙調查。

據旅店置業14日發布的公告，貪汙調查局要求王明星就與易華仁的接觸提供信息，王明星已提供當局要求的資訊，但由於案件正在調查中，無法提供進一步細節。公司並表示，77歲的王明星目前未面臨任何起訴，以10萬新加坡元（約7萬5691美元）保釋在外。

貪汙調查局12日發布新聞稿指出，易華仁正在協助調查當局發現的一起案件，但未透露調查性質。新加坡總理李顯龍已指示易華仁休假，直到調查完成。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）、「海峽時報」（The Straits Times）等媒體14日晚間報導，貪汙調查局回應媒體詢問時表示，易華仁與王明星在同天被逮捕。

貪汙調查局一名發言人指出，作為保釋條件，當事人護照需被扣押，但保釋對象可提出出國請求，當局會根據個案進行評估。

發言人表示，貪汙調查局同意王明星出國的請求，保釋金額也增加到新幣10萬元，他返星後必須向貪汙調查局報到，並交出護照。

王明星是新加坡的酒店與地產大亨，在富比世 的新加坡富豪榜位列第24位。據星媒報導，他是新加坡上市公司旅店置業的聯合創辦人，也被視為將F1 大獎賽帶到新加坡的功臣；2007年，新加坡旅遊局與世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）簽約合作，王明星參與其中協商。易華仁則是長期負責F1新加坡大獎賽事務的部長。

這是新加坡自1986年以來再有政府部長涉及貪汙調查，當年國家發展部長鄭章遠被控收賄，貪汙調查局1986年11月對其展開調查，鄭章遠同年12月在正式上庭前自殺身亡。