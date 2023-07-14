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泰國國會19日再投票選新總理 為泰黨動向受關注

中央社／曼谷14日綜合外電報導
泰國自由派前進黨黨魁皮塔（中）角逐總理之路，在昨天新國會投票中遭軍方派議員阻撓後，泰國國會今天證實19日將再度投票。 （美聯社）
泰國自由派前進黨黨魁皮塔（中）角逐總理之路，在昨天新國會投票中遭軍方派議員阻撓後，泰國國會今天證實19日將再度投票。 （美聯社）

泰國自由派前進黨黨魁皮塔角逐總理之路，在昨天新國會投票中遭軍方派議員阻撓後，泰國國會今天證實19日將再度投票。有分析家認為，前進黨盟黨為泰黨這回可能自推人選。

法新社報導，泰國經歷9年軍方勢力統治後，前進黨（Move Forward Party）在渴望進步改革的年輕選民支持下，5月國會大選時拿下最多席次。

然而，身家百萬、在美國哈佛大學（Harvard University）受過教育的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）爭取成為新政府領導人的企圖心，昨天遭到泰國參議員打擊。他們認為，皮塔承諾改革嚴格的「冒犯君主罪」相關法律是踩紅線。

不僅如此，泰國選舉委員會以皮塔持有媒體股份、違反競選規定為由，12日建議憲法法庭暫停皮塔的議員職務，使得原已準備投票反對他擔任總理的參議員立場更堅定。

泰國眾議院副議長皮歇（Pichet Chuamuangphan）今天告訴法新社，國會將在19日第2度舉行新總理選舉投票。

不過，皮塔是否將會再獲提名為總理候選人，或他是否將面臨任何其他競爭者，目前仍是未知數。

來自前進黨聯盟夥伴為泰黨（Pheu Thai Party）的皮歇表示：「我們還得先進行相關討論。目前我們先收集民眾的意見和回饋。」

泰國總理候選人必須在參眾兩院合計至少拿下375席才能當選，但皮塔在昨天投票只贏得324席。不過，皮塔堅持自己仍是領導新政府的人選，且「不會放棄」爭取當選。

泰國政治分析家蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）告訴法新社，他預期為泰黨這回也將提出總理候選人。為泰黨是泰國2014年軍方政變前的執政黨，如今雖加入前進黨帶領的聯盟，但聯盟的團結並不穩。

蒂提南進一步表示，若為泰黨的候選人在保守派國會議員支持下當選總理，這些人可能組成一個完全排除皮塔政黨的新政府。

他說：「保守派勢力將皮塔和前進黨視為必須消弭的威脅。在這樣的脈絡下，如果他們甚至將前進黨排除在新政府之外，我不會驚訝。」

泰國 投票 參議員

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