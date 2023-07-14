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近3年1.65億人陷貧窮 聯合國籲發展中國家暫停償債

中央社／紐約聯合國總部14日綜合外電報導

聯合國昨天表示，2020年以降，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、生活成本危機和俄烏戰爭的影響，已有1.65億人陷入貧窮，因此呼籲發展中國家暫停債務還款。

法新社報導，根據聯合國開發計畫署（United Nations Development Program）發佈的一項研究報告，由於這些衝擊，在2020年到2023年底之間，估計將有7500萬人陷入赤貧，其定義為日均生活費低於2.15美元。另外，9000萬人將落至日均生活費3.65美元的貧窮線以下。

報告指出：「最貧困的人受到最多苦，他們2023年的收入仍將低於疫情前的水準。」

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）在一份聲明中表示：「過去三年，那些能投資社會安全網的國家成功防止大量人民陷入貧窮。」他補充：「在高債務國家，高額債務、社會支出不足與貧窮率以驚人速度增加等現象間存在相關性。」

這份報告呼籲經濟困難國家實暫停償還債務，將債債經費調整用於提供資金給社會支出和對抗總體經濟的衝擊。

報告中寫道：「這項解方對多邊體系而言並非遙不可及。」

根據聯合國12日發布的另一份報告，全球約有33億人，也就是近一半的人口，所居住國家的還債支出高於教育與醫療支出。

發展中國家雖然債務水準較低，但所支付利息較多，部分原因為貸款利率較高。

根據報告，要讓新陷入貧窮的1.65億人口脫貧，所需年度成本超過140億美元，占全球產出的0.009%，略低於2022年發展中經濟體對外公共債務償還總額的4%。

報告作者評估，如果將在前述衝擊之前即為貧窮人口者的收入損失也包含在內，則緩解成本將達約1070億美元，占全球GDP的0.065%，約為整體公共外債償還總額的1/4。

聯合國 疫情 貸款

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