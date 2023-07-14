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「選急行列車行兇惡性重大」日無差別殺人被重判19年

記者雷光涵／即時報導
2021年東京小田急線列車發生無差別殺人事件，37歲嫌犯對馬悠介被依殺人未遂、竊盜罪判處19年徒刑。（示意圖／ingimage）
2021年東京小田急線列車發生無差別殺人事件，37歲嫌犯對馬悠介被依殺人未遂、竊盜罪判處19年徒刑。（示意圖／ingimage）

2021年東京小田急線列車發生無差別殺人事件，37歲嫌犯對馬悠介被依殺人未遂、竊盜罪判處19年徒刑。裁判長說，在無法逃離的電車內無差別襲擊乘客，惡性重大。

前年8月從登戸到祖師之谷大蔵間的快速急行列車上，對馬手持刀刃約20公分長的刀子，襲擊車上乘客。當時20歲的女大生背部、胸部等多處被刺，身負重傷，另2人也被砍傷。檢方指出，被告從家裡拿出銳利的刀子，刻意選在停車站數少、長時間呈密室狀態的快速急行列車動手，可見其有強烈頑固的殺意，求刑20年。

影片來源：YouTube

辯護律師表示，兇嫌沒有積極的殺意，犯行時受到雙向情緒障礙症影響，希望法官從輕量刑15年。對馬在審判時說，自己工作不順，看到旁人很幸福，覺得只有自己被貧窮神附身，非常嫉妒而起了殺意。

法官宣讀判決文時表示，當天嫌犯試圖偷東西被店員發現，店員報警，他明知要殺害店員或警察有困難，於是將憤怒的情緒轉向整個社會，犯下大錯。因為個人的自私動機，危害毫無關係的他人，不該納入量刑的考量，仍重判19年。

裁判長說，被害者背負肉體、精神的痛苦，未來回歸社會需要什麼幫助，希望他能好好想一想。

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