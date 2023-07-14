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保皇派難撼動 泰總理唯一候選人皮塔首輪未過

編譯羅方妤／綜合13日電
泰國前進黨黨魁皮塔（中）在13日國會舉行總理選舉計票時，雙掌合十。（美聯社）
泰國前進黨黨魁皮塔（中）在13日國會舉行總理選舉計票時，雙掌合十。（美聯社）

泰國國會13日進行總理選舉，總理唯一候選人、前進黨黨魁皮塔未能拿下成為總理所需的國會過半席次375席，國會將在19日再次投票，或推派另一位候選人。皮塔表示：「我們接受投票結果，但我們不會退卻，我不會放棄」。

華爾街日報用「老法統封殺年輕民主」形容選舉結果。泰國國會兩院共750席，皮塔籌組的在野大聯盟在500席眾院獲得312席，他需要250位參議員的部分支持，才能越過375席的半數門檻。保守派占絕大多數的參議員都是在2014年政變後由軍方指派，只有13人投給皮塔。因1名參議員12日辭職，總席次過半門檻降為375席。

42歲、留學哈佛的皮塔在表決前夕向議員喊話，要求尊重民意：「各位的一票不是投給我或前進黨，而是投給回到常軌的泰國」。

表決結果，皮塔獲得324張贊成票，182票反對，199票棄權。

皮塔在投票前夕遭中選會向憲法法庭指控，持有媒體公司股票卻未申報，明知資格不符仍執意參選，且主張修改「冒犯君主法」，應取消其議員資格。

皮塔13日告訴「泰叻電視台」：「他們一直試圖阻止，但阻止的不是我，而是民眾選出的以不同方式治理國家的多數人民政府」。

有鑑於前進黨獲得大批年輕選民支持，且在首都曼谷人氣很高，皮塔13日沒有當選總理後預期會出現更多動盪。

泰國納黎萱大學政治分析家魏圖基分析，皮塔成為總理的機會恐怕日益渺茫。皮塔的支持修改泰國「冒犯君主法」，這條法律對於批評王室者將施以重刑，軍方指派的參議員多屬保皇派兼保守派，因此不太可能支持他。

泰國 參議員 投票

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