僅一名候選人…泰國會選總理 皮塔得票未過半下週再戰

泰國前進黨黨魁皮塔（中）。（美聯社）

泰國 新國會今天投票 要選出新一任總理，前進黨黨魁皮塔是唯一的總理候選人，但他未能成功取得當選所需的參眾兩院過半票數，國會將於下週再次投票。

泰國於5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員 席次中，400席是區域眾議員，100席是政黨名單不分區眾議員。

選舉委員會6月19日公布正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。兩大黨和其他6個小黨結盟共312席，超過500席的一半。

前進黨指出，8黨聯盟已經可以執政，將由前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。

為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）在今天的會議中提名皮塔為總理候選人，由於沒有其他政黨提名候選人，皮塔成為唯一人選。國會經過一天的辯論後，在下午5時投票。

但皮塔能否順利當選有變數，一是總理候選人必須有參眾兩院750席過半數，也就是376席支持，8黨聯盟的席次共312席，離376席仍有一段距離，而參議院250席幾乎為親軍方勢力。

根據彭博（Bloomberg News）對國會現場直播進行的計票，皮塔在開出的737張票中取得316票支持，這使得在參眾兩院750席中獲得376票的目標未能達成。

由於皮塔沒有得到當選總理所需的過半票數，國會預計於下週再次投票，皮塔若又獲提名，可再次爭取總理大位。