恐至48.8℃ 「地獄犬熱浪」導致義大利路面作業員熱死

義大利佛羅倫斯和羅馬等10座城市未來幾日高溫可能來到攝氏48.8度，當局已發布紅色燈號示警。圖為羅馬觀光客。（路透

BBC報導，「地獄犬熱浪 」（Cerberus heatwave）來勢洶洶，歐洲南部和西北非部分地區，包括西班牙，法國、希臘、克羅埃西亞、土耳其，未來幾日恐飆破攝氏40度。

義大利 佛羅倫斯和羅馬等10座城市高溫 可能來到攝氏48.8度，當局已發布紅色燈號示警。

近日義大利線高溫，鄰近米蘭的洛迪鎮（Lodi），1名44歲路面噴漆員作業期間不敵高溫熱昏，緊急送醫後仍宣告不治。另外，當地陸續傳出數名遊客因中暑暈倒，包括1名來自英國的遊客在羅馬競技場外不支倒地，所幸後續並無大礙。

英國方面，氣象局表示，當地時間14日氣溫將一路飆升；BBC天氣預報部門則指出，歐洲南部大範圍地區將衝破攝氏40多度以上。

目前歐洲最高氣溫紀錄為攝氏48.8度，於義大利西西里島敘拉古（Syracus）測得。去年夏季熱浪造成歐洲逾6萬人死亡，今年熱死人數恐再往上。

同時，專家表示，長時間極端高溫只會越來越頻繁，氣候變遷意味著破紀錄高溫將成為常態。

義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）將這波熱浪描述為「地獄犬熱浪」，取自但丁神曲裡看守冥界入口的三頭犬。氣象預報顯示，接下來數天將會有酷熱的極端天氣。