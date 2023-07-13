法國慶假期13萬警力維安 禁賣這商品

法國巴黎郊區南泰爾市衝突中，年輕人朝向警察燃放迫擊炮煙火。（路透）

法國內政部 長表示，國慶日加上接著是周末的幾天的騷亂爆發危險高峰，將出動13萬名警察和憲兵維安。總統府發言人宣布，總統馬克宏 今年7月14日國慶日當天，將不發表演說，等過幾天才向法國人民講話。

法國政府日前宣布在7月14日國慶慶祝活動期間禁止銷售和使用煙花迫擊炮。法廣報導，近日騷亂的起源城-巴黎西北郊城市南泰爾（Nanterre），其市政府宣布取消原7月13日晚國慶煙花表演，多個城市採取同樣行動，取消當天晚上的煙火活動。

為了確保今年國慶的順利舉行，各地省長還發出禁止出售煙花的禁令。警察會到首都和地方出售節假日禮品店搜尋，核查是否遵守禁令，否則以高額罰款處置。

距離17歲青少年納赫爾（Nahel）6月27日死亡後，各地爆發騷亂打砸搶燒事件，兩周以來，警察已查獲15萬件「煙花炮」。

煙火迫擊炮是自由買賣的，通常多半是用來攻擊警察人員，特別用於攻擊執法機構或攻擊建築物。

前往維爾紐斯參加北約 峰會的馬克宏在記者會上表示，「國慶期間如果有騷亂，將以最大的決心進行干預，以便所有的同胞能夠安寧地生活」。內政部長達爾馬寧也表示，對那些想破壞節日氣氛的人會立即拘捕。

去年法國國慶的騷亂結果統計，有807宗逮捕案件，749輛車被燒掉，500多名憲警受傷。