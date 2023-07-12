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「狼牙棒狠抽總統」 法女歌手拿歌曲私刑馬克宏

編譯中心／綜合11日電
法國歌手Izïa Higelin 2023年4月20日參加布爾熱之春音樂節演唱時照片。（Getty Images）
法國歌手Izïa Higelin 2023年4月20日參加布爾熱之春音樂節演唱時照片。（Getty Images）

法國歌手伊茲婭-希格林（Izïa Higelin）在對總統馬克宏歌中施以私刑引發爭議，歌手解釋演出中的歌曲是集幻想、想像，以及幻覺等超脫精神狀態於一刻的故事敘述，與現實立場無關。該歌手目前只被警方問訊，並沒有司法後續；尚無消息稱馬克宏或總統府出面抗議。

法廣報導，伊茲婭-希格林6日演出時演唱私刑馬克宏的歌曲，歌中呼籲人們用綁有鐵釘的狼牙棒式的道具，狠抽歌中的馬克宏，該歌詞並稱是以人民的名義與意願而行。

據「尼斯晨報」（Nice Matin）報導，伊茲婭-希格林日前接受Ouest-France採訪時解釋，「我沒有煽動暴力或仇恨」。她認為自己是「一位藝術家，對音樂和舞台有著身體、聲音和精神上的承諾，享受自己並給人們帶來快樂」，她也說，很抱歉這件事被誤解和曲解。

如今是否後悔這些歌中的話語？伊茲婭-希格林回答，「這仍然是一個幻想出來的故事，是自由、藝術精神的共享時刻。沒有任何方向性」。

伊茲婭-希格林透露對自己的巡演感到滿意，並回憶起自己被音樂氛圍包圍的喜悅之情說，「我想我從未進行過如此大規模的巡演。」

Izia Higelin將於13日在拉羅謝爾（La Rochelle）的Francofolies音樂節上演出。「這對我來說是一個非常重要的節日。，我小時候經常和我父親一起去那裡，我父親一直很喜歡在那裡演出」。

Izia Higelin的父親已故雅克-希格林（Jacques Higelin），也是歌手。

法國政界對歌手此一演出反應強烈，尤其對歌手本人在演出時，想像隔天「尼斯晨報」的頭條新聞報導她鼓動謀殺馬克宏她會感到興奮而憤怒。一些政治批評說，法國近期多次發生襲擊民選代表暴力事件，歌手公開號召暴力私刑馬克宏不能被接受。

馬克宏

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