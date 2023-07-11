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日九州最大暴雨至少2死 疏散41.5萬人

編譯中心／綜合10日電
圖為九州佐賀縣唐津市的淹水慘況。（美聯社）
圖為九州佐賀縣唐津市的淹水慘況。（美聯社）

受梅雨鋒面旺盛影響，日本九州北部為主的地區10日下起記錄性的大雨，災情頻傳，多條河流氾濫，土石流淹沒民宅，造成至少2人喪生、多人失蹤。尤其是福岡縣久留米市至少7人失聯。福岡縣對41萬5000人發出最高層級的疏散令。

日本朝日新聞報導，福岡縣和鄰近的大分縣已有超過42萬人接獲最高層級的撤離警告，福岡縣、廣島縣、佐賀縣、山口縣和大分縣則有超過200萬人收到較低層級警告，呼籲撤離危險地區。暴雨導致交通大亂，鐵公路暫時停運，學校也陸續停課。氣象人員警告，當地恐將迎來「史上最強烈的降雨」。日本首相岸田文雄已成立專案小組，以協調因應暴雨相關措施。

日本每日新聞報導，福岡縣久留米市表示，10日該市的田主丸竹野有7棟民宅遭土石流淹沒，18人受困其中。截至下午1時半，有5人獲救，其餘13人當中，6人有回應，但7人下落不明。此外，久留米市田主丸町的田主丸中央病院一樓浸水，住院的病患等約50人被疏散到2樓。

大雨也導致交通班次大亂。山陽新幹線、九州新幹線的部分區間暫時停駛。此外，在鐵路方面，JR九州公司上午10時左右，決定部分特急列車10日一整天停駛。鹿兒島線的門司港至大牟田站之間的鐵路也暫時停駛。西日本鐵道公司也決定天神大牟田線等鐵道全線暫時停駛。

另外，印度當局與媒體表示，印度北部各地10日下起大豪雨，引發山崩與暴洪，造成至少22人罹難，其中首都新德里迄9日早上8時半的24小時間錄得153毫米雨量創下1982年以來7月單日降雨紀錄。

路透報導，印度首都新德里8日下起大雨後，新德里各地的學校10日停課，喜馬拉雅山區的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）與北阿坎德省（Uttarakhand）當局懇請民眾非必要不要冒險離開住家。

印度北部地區的街道淹成一片汪洋，旁遮普省、德里與北阿坎德省都傳出災情。當地媒體報導，在部分地區，救援人員使用橡皮筏救出受困住屋的災民。

一名資深的氣象部門官員說，喜馬偕爾省有許多地區8日在單日下起一個月的雨量。

印度北部各地下起大豪雨，引發山崩與暴洪，至少造成22死。圖為9日印度救援人員協助...
印度北部各地下起大豪雨，引發山崩與暴洪，至少造成22死。圖為9日印度救援人員協助喜馬偕爾省災民過河。（路透）

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