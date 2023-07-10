IAEA為福島核處理水背書 紐西蘭外長公開力挺

紐西蘭外交部長馬胡塔今天告訴聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西，紐國政府對原能總署有關福島核處理水排放計畫的意見有信心。（路透）

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）今天告訴聯合國 國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi），紐國政府對原能總署有關福島核處理水排放計畫的意見有信心。

馬胡塔與葛羅西會面後透過聲明說：「我也認為讓人們關注太平洋地區核試驗的慘痛經歷是十分重要的，並直接要求就研議中的核處理水排放一事，持續與太平洋地區國家進行有意義的接觸。」

經過兩年的審查，國際原子能總署表示，日本計劃從10多年前受到海嘯破壞的福島第一核電廠，排放相當於500座奧運 規格泳池水量的核處理水，並稱該計畫合乎國際安全標準，且「對人類及環境造成的輻射影響（小到）可以忽略不計」 。

在國際原子能總署的評估報告發布後，葛羅西前往南韓拜訪。他目前人在紐西蘭，隨後將到庫克 群島（Cook Islands），並在那裡與「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）主席、庫克群島總理布朗（Mark Brown）會晤。

由17個島國組成的「太平洋島國論壇」對福島核處理水排放入海一事嚴正表達關切，因為擔心那會對漁業造成影響。

馬胡塔表示，紐西蘭深刻理解到過去核試驗對太平洋鄰國造成的影響，紐國政府也會持續呼籲藉由透明、有意義的對話，來處理福島核處理水排放的問題。