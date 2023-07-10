尹錫悅將赴北約峰會 因應北韓威脅尋求國際合作

南韓總統尹錫悅預定今天啟程與北大西洋公約組織（NATO）領導人舉行峰會，在北韓威脅不斷上升和與中國關係緊張的背景下，尋求更深入的國際安全合作。（美聯社）

南韓總統尹錫悅預定今天啟程與北大西洋公約組織（NATO）領導人舉行峰會，在北韓 威脅不斷上升和與中國關係緊張的背景下，尋求更深入的國際安全合作。

路透社報導，尹錫悅總統辦公室表示，他將與日本、澳洲和紐西蘭領導人一起出席明天在立陶宛舉行的年度北約 峰會，隨後將於12日開始對波蘭進行為期3天的訪問。

尹錫悅一直在努力加強與歐洲和其他美國盟友的安全關係，以遏制北韓的核子和飛彈威脅，同時增加對俄羅斯入侵烏克蘭 和中美對抗等全球挑戰的貢獻。

去年，他首度以南韓領導人身分出席北約峰會，並表示新衝突和競爭對普世價值構成威脅。

一名總統辦公室官員表示，尹錫悅今年希望針對北韓發出更強硬的訊息，並在安全、供應鏈和烏克蘭戰爭方面加強合作。

他將在峰會期間與多位歐洲和亞太領導人舉行雙邊場邊會談，並另外與北約通過一份新文件，加強防止擴散和網路安全等11個領域的雙邊合作。

這位官員對記者表示：「由於北韓核子和飛彈威脅不斷升級，他將加強與北約合作，並發出聯合警告，國際社會不會容忍北韓的非法活動。」

作為美國盟友和新興武器出口國的南韓，可能面臨向烏克蘭提供武器的新壓力，但尹錫悅政府因擔心俄羅斯對北韓的影響而拒絕此要求。媒體還猜測尹錫悅此行也可能會訪問烏克蘭。

這位官員表示，尹錫悅沒有訪問烏克蘭的計畫，但會強調首爾致力於恢復烏克蘭和平，並與其他國家探討一系列援助計畫。