我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

東岸雷暴雨 LAX航班延後升至103個 影響大學生返校

尹錫悅將赴北約峰會 因應北韓威脅尋求國際合作

中央社／首爾10日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅預定今天啟程與北大西洋公約組織（NATO）領導人舉行峰會，在北韓威脅不斷上升和與中國關係緊張的背景下，尋求更深入的國際安全合作。（美聯社）
南韓總統尹錫悅預定今天啟程與北大西洋公約組織（NATO）領導人舉行峰會，在北韓威脅不斷上升和與中國關係緊張的背景下，尋求更深入的國際安全合作。（美聯社）

南韓總統尹錫悅預定今天啟程與北大西洋公約組織（NATO）領導人舉行峰會，在北韓威脅不斷上升和與中國關係緊張的背景下，尋求更深入的國際安全合作。

路透社報導，尹錫悅總統辦公室表示，他將與日本、澳洲和紐西蘭領導人一起出席明天在立陶宛舉行的年度北約峰會，隨後將於12日開始對波蘭進行為期3天的訪問。

尹錫悅一直在努力加強與歐洲和其他美國盟友的安全關係，以遏制北韓的核子和飛彈威脅，同時增加對俄羅斯入侵烏克蘭和中美對抗等全球挑戰的貢獻。

去年，他首度以南韓領導人身分出席北約峰會，並表示新衝突和競爭對普世價值構成威脅。

一名總統辦公室官員表示，尹錫悅今年希望針對北韓發出更強硬的訊息，並在安全、供應鏈和烏克蘭戰爭方面加強合作。

他將在峰會期間與多位歐洲和亞太領導人舉行雙邊場邊會談，並另外與北約通過一份新文件，加強防止擴散和網路安全等11個領域的雙邊合作。

這位官員對記者表示：「由於北韓核子和飛彈威脅不斷升級，他將加強與北約合作，並發出聯合警告，國際社會不會容忍北韓的非法活動。」

作為美國盟友和新興武器出口國的南韓，可能面臨向烏克蘭提供武器的新壓力，但尹錫悅政府因擔心俄羅斯對北韓的影響而拒絕此要求。媒體還猜測尹錫悅此行也可能會訪問烏克蘭。

這位官員表示，尹錫悅沒有訪問烏克蘭的計畫，但會強調首爾致力於恢復烏克蘭和平，並與其他國家探討一系列援助計畫。

北韓 烏克蘭 北約

上一則

土耳其總統厄多安 同意支持瑞典加入北約

下一則

IAEA為福島核處理水背書 紐西蘭外長公開力挺

延伸閱讀

尹錫悅將出席立陶宛北約峰會 見日澳紐領袖後再飛波蘭

尹錫悅將出席立陶宛北約峰會 見日澳紐領袖後再飛波蘭
尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府

尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府
捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」

捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」
尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心