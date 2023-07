震驚且毫無準備 英國防部分析俄官媒對瓦格納兵變3階段反應

烏克蘭真理報(Ukrainska Pravda)引述英國國防部 分析報導,俄羅斯官媒對於俄國 傭兵組織「瓦格納 」兵變感到震驚,也對此毫無準備。英國國防部分析稱,俄國官媒對於瓦格納兵變的反應分三階段。

英國國防部推特9日更新烏克蘭局勢相關情資指出,幾乎可以肯定,俄媒起初對於瓦格納兵變感到震驚且對此毫無準備,俄國的電視台仍照著往常的節目表播放節目。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mC61S8pM8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XdAug19oqK