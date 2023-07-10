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震驚且毫無準備 英國防部分析俄官媒對瓦格納兵變3階段反應

編譯羅方妤／即時報導
英國國防部分析，俄羅斯官媒對於俄國傭兵組織「瓦格納」兵變感到震驚，也對此毫無準備。圖為瓦格納首腦普里格津。（美聯社）
英國國防部分析，俄羅斯官媒對於俄國傭兵組織「瓦格納」兵變感到震驚，也對此毫無準備。圖為瓦格納首腦普里格津。（美聯社）

烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述英國國防部分析報導，俄羅斯官媒對於俄國傭兵組織「瓦格納」兵變感到震驚，也對此毫無準備。英國國防部分析稱，俄國官媒對於瓦格納兵變的反應分三階段。

英國國防部推特9日更新烏克蘭局勢相關情資指出，幾乎可以肯定，俄媒起初對於瓦格納兵變感到震驚且對此毫無準備，俄國的電視台仍照著往常的節目表播放節目。

分析指出，瓦格納兵變平息後，俄國官媒試圖「糾正」俄國安全部隊對瓦格納兵變反應被動的言論。俄媒還紛紛讚揚俄國總統普亭以不流血的方式阻止叛亂，尋求將整個國家以普亭為中心團結起來。

瓦格納兵變後近一周，俄國官媒開始試圖淡化瓦格納和其首腦普里格津的重要性，並試圖抹黑普里格津。英國國防部情資指出，瓦格納的「紙飛機」（Telegram）頻道陷入沉默，幾乎可以肯定是因為國家干預。相較之下，普亭在公共場合異常活躍，幾乎可以肯定是為了展示權力。

瓦格納 俄國 國防部

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