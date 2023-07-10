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烏茲別克大選 現任總統米爾濟約耶夫順利3連霸

中央社／塔什干10日綜合外電報導
根據今天的初步計票結果，烏茲別克總統米爾濟約耶夫贏得第3個任期，他將繼續領導這個受嚴格管控、富含天然氣資源的中亞國家直至2030年。（Getty Images）
根據今天的初步計票結果，烏茲別克總統米爾濟約耶夫贏得第3個任期，他將繼續領導這個受嚴格管控、富含天然氣資源的中亞國家直至2030年。（Getty Images）

根據今天的初步計票結果，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）贏得第3個任期，他將繼續領導這個受嚴格管控、富含天然氣資源的中亞國家直至2030年。

法新社報導，現年65歲的米爾濟約耶夫承諾向外國投資和旅遊業開放烏茲別克，並在這個中亞人口最多的國家實施關鍵的國內改革。

初步計票結果顯示，米爾濟約耶夫以87%的得票率贏得昨天的選舉，他的對手是3位知名度不高的候選人。

他在強硬派已故總統卡立莫夫（Islam Karimov）掌權時擔任總理，在2016年首度勝選坐上總統大位，並於2021年連任成功。

今年初，憲改公投通過，讓米爾濟約耶夫可以再做兩任總統，且每一任的任期從5年延長至7年。這樣的改變，意味著他可以繼續執政到2037年。

前蘇聯國家烏茲別克毗鄰阿富汗，具有戰略位置的優勢。

米爾濟約耶夫將自己塑造成一位創造「新烏茲別克」的改革者，還表示他希望盡快讓國內生產毛額（GDP）成長一倍至1600億美元。

米爾濟約耶夫以經濟和教育作為連任競選主軸。他終止烏茲別克棉花田血汗勞工的問題，以及釋放在卡立莫夫長期執政期間被關的政治犯。

阿富汗 投資 教育

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