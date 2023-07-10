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瓦格納兵變後首露面 俄參謀總長現身國防部影片

中央社／莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯國防部今天公布影片，顯示俄國武裝部隊參謀總長格拉西莫夫正在聽取一份涉及烏克蘭飛彈襲擊的報告，這也是格拉西莫夫在6月24日瓦格納集團兵變失敗後首度公開露面。（路透資料照片）
俄羅斯國防部今天公布影片，顯示俄國武裝部隊參謀總長格拉西莫夫正在聽取一份涉及烏克蘭飛彈襲擊的報告，這也是格拉西莫夫在6月24日瓦格納集團兵變失敗後首度公開露面。（路透資料照片）

俄羅斯國防部今天公布的影片，顯示俄國武裝部隊參謀總長格拉西莫夫正在聽取一份涉及烏克蘭飛彈襲擊的報告，這也是格拉西莫夫在6月24日傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）兵變失敗後首度公開露面。

路透報導，格拉西莫夫此次露面也顯示他保住了官位。

俄國國防部表示，影片顯示格拉西莫夫（Valery Gerasimov）昨天參與一場會議。影片中，格拉西莫夫坐在軍事指揮室的白色皮椅上，與高級將領們交談並下達命令，將領中也包括俄羅斯軍事情報局（GRU）局長。

國防部在影片中採用他目前的頭銜：俄羅斯武裝部隊參謀總長暨駐烏克蘭聯合部隊指揮官。

國防部指出：「俄羅斯聯邦武裝部隊參謀總長格拉西莫夫交付情報總局（Main Intelligence Directorate ）局長和聯合部隊的指揮官們任務，要求他們系統性確認（烏克蘭軍隊）彈藥庫及訓練場地點，同時確認S-200飛彈和敵方類似打擊武器的發射位置，並訂定先發制人的打擊計畫。」

現年67歲的格拉西莫夫是俄軍權力位居第3的人物，僅次於俄國總統普亭（Vladimir Putin）和國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。據信，格拉西莫夫也是俄國3個「核按鈕手提箱」持有者之一。

國防部 俄羅斯 俄國

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