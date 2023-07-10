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以色列司改投票前夕 15萬人上街抗議

編譯中心╱綜合9日電
警方用強力水柱驅散約百名封鎖沿海城市主要高速公路的示威者。（美聯社）
警方用強力水柱驅散約百名封鎖沿海城市主要高速公路的示威者。（美聯社）

成千上萬的以色列示威人士昨天湧上特拉維夫（Tel Aviv）等城市，抗議政府領導的司法改革，他們認為，這項司法改革可能意味一個更為專制的政府；總理內唐亞胡要求總檢察長討論反制措施。

綜合媒體報導，群眾透過每周抗議的方式，持續向內唐亞胡政府施壓。內唐亞胡去年率領聯合黨和極右派與極端正統派政黨結盟，在大選後回鍋掌權，成為以色列史上最右翼政府領導人。

以色列國會10日將針對司改一項重要議案進行表決。8日在特拉維夫的抗議活動，是政府1月公布司改案以來的第27次，媒體估計吸引15萬人參與。

歷史學家哈拉瑞在集會上說：「我們必須採取行動，以抗議內唐亞胡政府對我們國家、對以色列夢想所做的事。」「如果內唐亞胡政府不罷手，他們很快就會知道人民憤怒的後果。」一名記者表示，警方使用強力水柱驅趕約百名封阻這個沿海城市一條主要高速公路的示威人士。

據報導，這次的司法改革將賦予政治人物高於法院的權力，而內唐亞胡政府主張，這在確保更好的權力平衡上有其必要。內唐亞胡3月底宣布「暫緩」這項司法改革的立法程序，以和反對派進行協商，但多次談判未果後，其政府本週再次採取攻勢。

以色列國會預計10日進行司改計畫中一項議案的一讀。這項議案目的在限縮司法部門裁決政府決策「合理性」的權力。

潛在影響之一將會是部長級的人事案。例如，今年1月，在最高法院干預下，內唐亞胡不得不開革有犯罪前科的內閣成員戴瑞（Aryeh Deri），但內唐亞胡當時即矢言將找尋「所有的法律工具」，俾以在日後保住戴瑞的公職。

示威主辦單位已經宣布，11日將會有抗議行動。

以色列抗議者8日擠滿特拉維夫街道，抗議政府的司法改革計畫。(美聯社)
以色列抗議者8日擠滿特拉維夫街道，抗議政府的司法改革計畫。(美聯社)

以色列 司法部

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