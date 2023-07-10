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北韓籲阻日本核汙水排海 南韓議員當面轟IAEA偏袒

編譯田思怡、陳曉慈／綜合9日電
北韓9日呼籲國際社會阻止日本福島核電廠將處理過的廢水排放入海。圖為福島第一核電廠的廢水槽。(路透)
北韓9日呼籲國際社會阻止日本福島核電廠將處理過的廢水排放入海。圖為福島第一核電廠的廢水槽。(路透)

北韓9日呼籲國際社會，應該團結阻止日本福島第一核電廠將2011年3月11日核災後的核汙水排海，不能坐視核汙水破壞人類家園的反人道、反和平行徑。

北韓官媒「朝中社」報導，其國土環境保護省對外事業局長在聲明中，譴責國際原子能總署（IAEA）積極庇護、助長核汙水排海計畫的做法，並否認IAEA的權威性，認為該署並非環評機構，沒有任何國際法條款賦予其准許特定國家、地區向大海排放核汙水的權力。

該聲明另譴責，IAEA署長葛羅西聲稱主權國家行使合法權利，卻迴護日本威脅人類生命安全和生態環境的反人道行為，實屬典型的雙標行為。

IAEA上周指稱，日本排放核汙水計畫安全無虞，符合國際環境安全標準。不過，日本鄰國南韓、中國及太平洋島國均憂心恐對環境和公衛造成傷害。日本則聲稱，該電廠內的「核處理水」儲存槽至2020年，就已破1000座，廠區內再無空間增設，而且目前儲存槽整體儲水量已到97%，若再不排海，預估明年儲存槽就將滿水。

另外，南韓最大在野黨共同民主黨國會議員9日與葛羅西會晤，當面譴責IAEA准許排海的報告偏袒、迎合日本、侵害其他成員國權利，從一開始就未遵循中立客觀原則。該黨國會議員禹元植指出，IAEA未調查核汙水排海對周邊國家的影響就妄下結論，令人遺憾。該黨另一位國會議員魏聖坤亦呼籲日本延後排海計畫，與國際間共同研商其他對策。針對葛羅西日前受訪時形容可以在核汙水中游泳的說法，禹元植也加以痛批。

而南韓民眾在葛羅西抵達前，拉起「譴責福島核廢水排放入海」的橫幅，冒雨在國會前激烈示威。

英國衛報日前報導，萬那杜18個太平洋島國組成的太平洋島國論壇（PIF）過去兩年持續與日本對話，其祕書長普納1月曾坦言仍嚴重擔憂排海計畫，6月發布反對聲明。普納說，排海計畫對人民沒絲毫好處，還會為下一代帶來許多風險。

福島第一核電廠2011年3月因東日本大地震帶來海嘯，發生「爐心熔毀」，為冷卻熔融核燃料團塊又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），並將其貯存在福島第一核電廠腹地內。

南韓最大在野黨共同民主黨國會議員禹元植（左），9日向IAEA署長葛羅西（右）展示...
南韓最大在野黨共同民主黨國會議員禹元植（左），9日向IAEA署長葛羅西（右）展示多項處理核廢水建議。（Getty Images）
南韓民眾9日在首爾國會外示威抗議。（美聯社）
南韓民眾9日在首爾國會外示威抗議。（美聯社）

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