北印度豪雨成災 多處淹水、土石流 至少16人喪生

印度新德里傾盆大雨引發淹水，眼看車泡水，車主無奈。（路透）

北印度 地區受到低氣壓及季風影響，連日下起大雨，引發多處淹水及土石流，至少已有16人喪生。德里都會區降雨量打破40年紀錄，道路淹水造成交通堵塞。

印度氣象局（IMD）在一份通告中說，截至今天早上8時30分的24小時期間，德里降雨量達153毫米，打破1982年7月以來的單日最高降雨量紀錄；昌迪加爾（Chandigarh）更是達到322毫米。

德里市區許多地方淹水，造成交通堵塞。

部分地區的災情更嚴重，在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh），多處發生土石流，導致民宅被沖垮或遭掩埋，至少5人死亡；在查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地，一輛行進中的巴士突遭土石流沖倒，2人喪生，另有2名士兵被激流沖走溺斃。

在北方省（Uttar Pradesh）有3人因房屋倒塌或被斷落的樹幹擊中而喪生，其中2人是兒童；在拉吉斯坦省（Rajasthan），有4人分別因落水及雷擊而死亡。

北印度諸省數百條公路分別因嚴重淹水或土石流無法通行，有些地方的橋樑也被激流沖斷。

印度氣象局已為北印度的未來兩天發布「紅色」警示。這是印度四級氣候警示系統當中最高一級，意味氣候極端惡劣，將干擾旅行及電力，且有可能帶來生命威脅。