瓜地馬拉大選結果延宕 美洲國家組織籲推進時程

美洲國家組織發布聲明，譴責瓜地馬拉憲法法院延長審查6月25日總統大選首輪投票 結果的決定。瓜地馬拉國內多個政黨提出質疑，延遲了官方公布8月20日決選名單的時程。

路透報導，根據首輪投票初步結果，主打反貪腐的候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）超乎各界預期，以11.8%得票率確保進入第二輪決選，僅落後得票率15.8%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

但有9個右翼政黨認為選舉可能出現「舞弊」，要求當局檢查選票並暫停公布結果，瓜地馬拉憲法法院（Guatemalan Constitutional Court）上週末便勒令檢查選票。托瑞斯所屬政黨也是這9個政黨之一。

美洲國家組織（Organization of American States）透過聲明指出：「觀察團核實，沒有發現嚴重的違規行為，與6月25日初步結果相比也沒有重大變化。」

瓜地馬拉最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal）於7月6日宣布初步結果「維持不變」，將在下週正式宣布托瑞斯與阿雷巴洛進入8月20日決選。然而，瓜地馬拉憲法法院7日晚間決定把暫停宣布結果的時間再延長10天。

由於這種史無前例暫時中止官方選舉結果的做法，瓜地馬拉選舉程序受到國際和國內相關組織的強烈批評。

美洲國家組織的聲明寫道：「隨著選舉程序的延宕，競選活動失去無法挽回的時間，這影響候選人提出他們的政見，也影響到選民投下更明智的一票。」