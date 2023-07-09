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英國預計最快15日簽署協議 正式加入CPTPP

中央社／倫敦9日專電
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）擬15至16日在紐西蘭舉行部長級會議，英國將簽署標誌正式入會的協議，但仍須通過國會審查。圖為英國國會大廈。（中央社）
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）擬15至16日在紐西蘭舉行部長級會議，英國將簽署標誌正式入會的協議，但仍須通過國會審查。圖為英國國會大廈。（中央社）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）擬15至16日在奧克蘭（Auckland）舉行部長級委員會會議，期間預計將簽署英國入會協議，標誌英國正式成為CPTPP一員。

英國商業暨貿易部7日回應中央社詢問表示，英國本月將正式簽署加入CPTPP，但協議仍須通過國會審查等程序，至於國會程序何時完成，與國會議事排程有關。

歷經超過20個月的協商，CPTPP現有11個成員經濟體3月31日按「共識決」原則正式確認英國獲准加入，英國因此成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家以及非創始經濟體。在獲准加入CPTPP以前，英國已與9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA），包括紐西蘭。

紐西蘭外交暨貿易部8日表示，紐西蘭將於15至16日主辦CPTPP部長級會議。貿易部長歐康納（Damien O'Connor）指出，這將是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情爆發以來，紐西蘭舉辦的最大型國際會議。紐西蘭是CPTPP的2023年輪值主席國。

英國商貿大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）將與會，出席「標誌英國正式加入CPTPP」的簽署儀式。

歐康納說，英國作為七大工業國集團（G7）經濟體加入CPTPP，相當於把大西洋帶來印度－太平洋，為支持區域內以規則為基礎的貿易體系添力。

根據現行規範與慣例，簽署國際貿易協議後，英國政府應將協議提交國會審查，審查期為國會上、下議院共同的21個開會日，在此期間，政府不得批准協議。協議由政府、而非國會批准，協議也不須經國會辯論或表決同意，但上、下議院可在21天審查期內對協議內容提出意見及院會動議，表達協議不應被批准。政府則必須回應，向國會作相關說明。

若經政府說明後，下議院仍不同意政府批准協議，無論上議院意見為何，協議將進入另一個21天審查期，時間自政府向國會提出正式說明後起算。在這21天內，政府不得批准協議。

理論上，下議院可無限次啟動21天審查期循環，但國會沒有權利修改協議內容，僅能反對政府批准整套協議，實務上僅能達到延後協議生效日期、催化輿論發酵的效果。

舉例而言，英國分別在2021年12月和2022年2月與澳洲和紐西蘭簽署FTA，是英國在2020年1月脫離歐盟後，首先簽署的兩份「從零開始談起」的FTA，但協議的農牧、食品產業等相關條款備受爭議，遭批評傷及英國利益，導致協議提交國會程序後，直至今年5月31日才正式生效。

這樣的經驗讓英國政府往後在協商CPTPP等協議時，數次對外強調「品質第一、速度其次」。

英國入會案（加入CPTPP）被視為具指標意義，相關經驗足以作為在英國之後申請加入CPTPP的經濟體參考。台灣、中國都已申請加入CPTPP，烏克蘭則是繼英國後，第二個提出入會申請的歐洲國家。

CPTPP現有11個成員經濟體為日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。英國將是第12個成員。

澳洲 新加坡 越南

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