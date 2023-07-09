專挑外國客 京都觀光勝地竊案頻傳

造訪日本京都的外國觀光客今年3月在祇園一棵櫻花樹下拍照。（路透）

日本 當地媒體京都新聞報導，隨著京都觀光 勝地正逐漸恢復新冠疫情前的活力，京都觀光勝地近期竊案頻傳。竊賊會趁外國觀光客忙著時，偷走他們放在地上裝有現金和護照的錢包。今年5月被捕的一名盜竊犯嫌也說，會挑看起來很有錢的外國觀光客下手。日本警方也製作英語告示到處張貼，提醒遊客小心。

京都新聞指出，3月25日賞櫻季時，一名美國女性觀光客身穿租借來的和服，為了在知恩院「三門」附近拍照而將包包放在地上，因此遭竊賊鎖定。自今年3月以來，轄區涵蓋祇園等京都知名觀光勝地的東山警察 署接獲多起外國觀光客遭竊通報。

東山警察署5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子，他涉嫌竊取外國觀光客放在地上的包包。男子也供稱，「會挑看起來很有錢的外國人下手」。

京都觀光協會指出，自今年3月左右以來，造訪京都的外國觀光客日益增加，今年4月外國觀光客住在京都的總天數，是日本海內外遊客全體的55%，時隔三年半再度超過五成。由於竊盜事件隨著外國觀光客人數增加，日本警方也分發提醒遊客注意隨身物品的英語告示大力宣導。

另據共同社報導，日本奈良縣警方表示，當地建於8世紀、獲列為聯合國世界文化遺產的唐招提寺，日前被一名加拿大17歲遊客在木柱刻字損毁。

一名日本遊客發現後通知寺廟職員，該少年因涉違反文化財產保護法遭警查問。