我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

專挑外國客 京都觀光勝地竊案頻傳

編譯羅方妤／綜合8日電
造訪日本京都的外國觀光客今年3月在祇園一棵櫻花樹下拍照。（路透）
造訪日本京都的外國觀光客今年3月在祇園一棵櫻花樹下拍照。（路透）

日本當地媒體京都新聞報導，隨著京都觀光勝地正逐漸恢復新冠疫情前的活力，京都觀光勝地近期竊案頻傳。竊賊會趁外國觀光客忙著時，偷走他們放在地上裝有現金和護照的錢包。今年5月被捕的一名盜竊犯嫌也說，會挑看起來很有錢的外國觀光客下手。日本警方也製作英語告示到處張貼，提醒遊客小心。

京都新聞指出，3月25日賞櫻季時，一名美國女性觀光客身穿租借來的和服，為了在知恩院「三門」附近拍照而將包包放在地上，因此遭竊賊鎖定。自今年3月以來，轄區涵蓋祇園等京都知名觀光勝地的東山警察署接獲多起外國觀光客遭竊通報。

東山警察署5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子，他涉嫌竊取外國觀光客放在地上的包包。男子也供稱，「會挑看起來很有錢的外國人下手」。

京都觀光協會指出，自今年3月左右以來，造訪京都的外國觀光客日益增加，今年4月外國觀光客住在京都的總天數，是日本海內外遊客全體的55%，時隔三年半再度超過五成。由於竊盜事件隨著外國觀光客人數增加，日本警方也分發提醒遊客注意隨身物品的英語告示大力宣導。

另據共同社報導，日本奈良縣警方表示，當地建於8世紀、獲列為聯合國世界文化遺產的唐招提寺，日前被一名加拿大17歲遊客在木柱刻字損毁。

一名日本遊客發現後通知寺廟職員，該少年因涉違反文化財產保護法遭警查問。

觀光 日本 警察

上一則

安倍後繼無人 岸田執政利多

下一則

建交不到4個月 宏都拉斯尋求中國投資200億美元

延伸閱讀

朴寶劍才第9名？日網票選最強韓男演員TOP 10

朴寶劍才第9名？日網票選最強韓男演員TOP 10
旅日小心…京都觀光勝地頻傳竊案 竊賊：專挑外國客

旅日小心…京都觀光勝地頻傳竊案 竊賊：專挑外國客
日發合格證明 東電核水將排海 IAEA坦承內訌

日發合格證明 東電核水將排海 IAEA坦承內訌
中開第1槍 禁福島等10地食品 對日水產100％查驗

中開第1槍 禁福島等10地食品 對日水產100％查驗

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

2023-07-03 00:38

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業