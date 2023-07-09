專挑外國客 京都觀光勝地竊案頻傳
日本當地媒體京都新聞報導，隨著京都觀光勝地正逐漸恢復新冠疫情前的活力，京都觀光勝地近期竊案頻傳。竊賊會趁外國觀光客忙著時，偷走他們放在地上裝有現金和護照的錢包。今年5月被捕的一名盜竊犯嫌也說，會挑看起來很有錢的外國觀光客下手。日本警方也製作英語告示到處張貼，提醒遊客小心。
京都新聞指出，3月25日賞櫻季時，一名美國女性觀光客身穿租借來的和服，為了在知恩院「三門」附近拍照而將包包放在地上，因此遭竊賊鎖定。自今年3月以來，轄區涵蓋祇園等京都知名觀光勝地的東山警察署接獲多起外國觀光客遭竊通報。
東山警察署5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子，他涉嫌竊取外國觀光客放在地上的包包。男子也供稱，「會挑看起來很有錢的外國人下手」。
京都觀光協會指出，自今年3月左右以來，造訪京都的外國觀光客日益增加，今年4月外國觀光客住在京都的總天數，是日本海內外遊客全體的55%，時隔三年半再度超過五成。由於竊盜事件隨著外國觀光客人數增加，日本警方也分發提醒遊客注意隨身物品的英語告示大力宣導。
另據共同社報導，日本奈良縣警方表示，當地建於8世紀、獲列為聯合國世界文化遺產的唐招提寺，日前被一名加拿大17歲遊客在木柱刻字損毁。
一名日本遊客發現後通知寺廟職員，該少年因涉違反文化財產保護法遭警查問。
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