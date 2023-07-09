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安倍後繼無人 岸田執政利多

編譯周辰陽、記者蔡晉宇／綜合8日電
日本民眾在前首相安倍晉三照片前鞠躬。（路透）
日本民眾在前首相安倍晉三照片前鞠躬。（路透）

日本8日迎來前首相安倍晉三遇刺身亡一周年，但這起震驚全球的事件至今還留下了數個爭議，包括自民黨與統一教會的牽扯以及舉行國葬的規則。同時，安倍死前領導自民黨內最大派閥，至今還沒有明確的接班人選，也為繼任首相的岸田文雄執政帶來優勢。

8日上午，安倍的法事在東京芝公園增上寺舉行。此案發生於去年7月8日上午11時半左右。42歲男子山上徹也靠近正在演說的安倍，用自製槍發射子彈將其殺害。山上以殺人罪遭到起訴。

山上的母親向原統一教會共捐款約1億日圓（約71萬美元），導致全家破產，山上主張引進統一教會的是前首相岸信介，所以把帳算在其外孫安倍身上。文化廳正考量是否強制解散教會。

除了統一教會爭議，日本並沒有為前首相舉行國葬的法律依據，岸田卻未經國會審議就迅速決定為安倍舉行國葬，並為此事撥款約12億日圓（約3870萬美元），引發民眾的強烈反彈。內閣官房長官松野博一日前表示，不會對舉行國葬的標準作出明文規定，「將由當時的內閣負責任地作出判斷」。

專家認為，岸田的著眼點可能是要獲得黨內保守派的支持。雖然岸田是自民黨總裁，但他率領的派閥「宏池會」規模僅排第四，被迫在安倍支持者與其他派閥之間尋求權力平衡。

不過，自從安倍被刺殺後，由他擔任會長的最大派閥「清和會」一直無法選定繼任者，部分成員致力於集體領導以確保團結與防止可能分裂。

雖然外界過去認為清和會對岸田內閣具有可觀的影響力，卻也因為權力真空導致日益明顯的衰退。日本大學政治學教授岩崎正洋指出，讓岸田繼續掌權的關鍵因素是缺乏明顯的競爭者，特別是來自黨內最大派閥的清和會。

清和會目前擁有100名參眾議員，經營選舉諮詢公司的政治分析師大濱崎卓真指出，擁有100名成員或以上的派系在國政舞台「往往面臨分裂」，這正是岸田想要看到的情況。他說，岸田似乎享受安倍派沒有一位領袖可以凝聚許多國會議員的情況，並認為清和會內部的可能裂痕會成為他的執政順風。

日本首相岸田文雄。（Getty Images）
日本首相岸田文雄。（Getty Images）

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