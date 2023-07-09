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悼安倍驚魂 男持疑似槍械被捕

編譯中心／綜合8日電
8日是日本前首相安倍晉三遇刺身亡一周年，奈良市不少民眾到當日案發現場附近的大和西大寺車站前獻花悼念（圖）。（路透）
8日是日本前首相安倍晉三遇刺身亡一周年，奈良市不少民眾到當日案發現場附近的大和西大寺車站前獻花悼念（圖）。（路透）

日本史上在位最長的前首相安倍晉三遭槍擊身亡屆滿一周年，事發現場8日一早就有民眾獻花悼念，自民黨奈良縣黨部等人士組成的團體，在安倍遭槍擊的近鐵大和西大寺站前附近設置獻花台，前來悼念的民眾將鮮花圍著獻花台上的安倍遺照擺放。

就在日本民眾今天相繼前往前首相安倍晉三遭槍擊身亡現場追悼時，有男子持管狀可疑物體，外觀形似安倍案中所用槍械，遭奈良縣警方當場制伏。

日本每日新聞報導，聽到獻花台附近有人叫喊「有男子手持鐵管」後，引發現場一陣騷動。這名持鐵管的男子被制伏後已遭警方帶離。在旁目擊的民眾談到可疑物體時說，「像是玩具槍」。

該男子隨後表示，其對安倍以及「統一教」持反對立場。經調查，他手持的並非真槍。

另據共同社在今年6月和7月舉行的8場政客街頭演說現場問卷調查，1073名受訪民眾中，約半數都表示自安倍遇刺、現任首相岸田文雄今年早前遇襲後，他們對街頭演說暴力事件的擔憂加劇，害怕普通人也被捲入其中；有約半數受訪者擔憂類似演說的安保工作不夠充分。

日本放送協會（NHK）報導稱，日本警察廳正考慮利用人工智能（AI）技術，加強打擊製造槍械和爆炸物的網絡信息。警察廳還呼籲各政黨優先選擇室內作為演說會場，或在室外演說時與民眾保持距離。

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