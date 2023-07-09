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法禁悼警暴死者 2000人照上街

編譯中心／綜合8日電
巴黎約2千人遊行紀念7年前非裔青年被警員拘留偵訊期間死亡。（Getty Imges）
巴黎約2千人遊行紀念7年前非裔青年被警員拘留偵訊期間死亡。（Getty Imges）

法國反警暴和種族歧視示威正席捲全國，警方和法院恐社會秩序失控，禁止原定8日舉行的一場警暴死者7周年紀念遊行，被死者家屬斥政府「火上澆油」。然而大約有2000人不理會禁令當天在巴黎市中心參加集會。 

衛報報導，24歲的法國非裔青年特拉奧雷（Adama Traore）2016年7月因檢查身分問題與警爭執，在員警拘留偵訊期間離奇死亡，當時曾觸發連續數晚示威，情況與上月17歲非裔青年奈爾被警員射殺引發的情況類似。家屬擬於8日舉辦第7年紀念遊行，警方以可能擾亂公共秩序為由，禁止集會。

特拉奧雷的姊姊、種族公義社運人士阿薩（Assa Traore）批評，「政府決定了要火上澆油」。主辦單位宣布改在巴黎舉行集會，在集會上不少人高叫「為特拉奧雷伸張正義」的口號，之後平靜散去。

在法國各地，包括南部港口城市馬賽和東部的斯特拉斯堡，今天仍有大約30場反對警暴的示威活動。而里爾當局就禁止集會。

聯合國消除族歧視委員會早前敦促法國禁止種族定性，並質疑法國執法部門過度使用武力。法國外交部反駁委員會的言論，認為是過火和毫無根據 。

種族歧視 非裔 特拉斯

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