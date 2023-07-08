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義大利旅遊勝地警力調度問題 引發警界高層不滿

中央社／羅馬7日專電
特米尼車站是羅馬最重要的交通樞紐，也是重要地標。每天都有火車通往義大利各個主要城市和行駛國際線，但這個車站也存在治安問題。（中央社）
特米尼車站是羅馬最重要的交通樞紐，也是重要地標。每天都有火車通往義大利各個主要城市和行駛國際線，但這個車站也存在治安問題。（中央社）

特米尼車站是羅馬的交通樞紐也是治安死角。警察工會近日向警力部署部隊發出要求，希能將部分警力增援至特米尼車站。此舉引起羅馬國家員警省秘書尼西達的不滿。

尼西達認為，各旅遊勝地的警力一旦被調度至特米尼（Termini）車站，恐引起其他旅遊勝的治安風險，也會為商家帶來不便與憂慮。

羅馬特米尼車站是羅馬最重要的交通樞紐，也是義大利相當重要的地標。如同各國大城市的車站一樣，存在治安問題。

「今日羅馬」（Roma Today）今天報導，就安全而言，特米尼車站仍然是羅馬的「熱點」之一，尤其是在夏季觀光旺季。警察工會向警力部署部隊發出要求，希望能將部分警力調派至特米尼火車站。這使得原本要為義大利各旅遊勝地提供必要增援的警力，突然被移轉到羅馬的大型火車站。

羅馬國家員警省秘書尼西達（Massimo Nisida）表示，在首都，幾個小時內，數十名員警已從旅遊勝地轉移至特米尼車站。

他認為，「在夏季觀光旺季，旅遊勝地也需要警力支援之際，將目前已經前往旅遊勝地的數十名警察，卻突然被轉移到特米尼車站，在我們看來，這是一個不可接受的決定，也不符合安全的真正需要」。

尼西達補充說，作為「高影響行動」（驅逐移民和無家可歸者營地與阻止襲擊遊客、竊盜和搶劫）的一部分，特米尼車站已經安排了增援，因此應有足夠的人手。如今突然做出改變，似乎是內政部直接強加的」。

此外，尼西達特別強調，為特米尼車站增加警力部署，將排擠其他旅勝地的警力，也使當地商家憂心。

尼西達強調，為將特米尼車站增加警力的部屬，而減少旅遊勝地警力，可能為旅遊勝地的商家帶來不便。此外，將數十名離開羅馬並已經抵坎巴諾（campano）海岸旅遊勝地的員警調至拿坡里的火車站附近工作，此操作方法顯然有問題。

尼西達總結，讓其感到沮喪的是，具有高度宣傳影響力的解決方案再次受到青睞，但這將使得對國家領土的控制和確保對變得更加複雜。他強調這不是要批評在更有安全疑慮中的地方選擇更適當的戰略，但他希望這些選擇不那麼即興，也考慮被要求執行這些要求的員警其權利和需要。

報導進一步指出，眾所周知，對於特米尼車站而言，在義大利最大的車站之一，襲擊遊客、竊盜和搶劫早已司空見慣。義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）似乎不想被發現毫無準備，因此他將繼續評估局勢並重新調整特米尼車站的監控計劃，不排除進一步加強已經生效的規定。

皮安特多西表示，就特米尼車站的安全問題已有成果的討論，特別是在羅馬特米尼車站周圍。

但報導指出，警方若要進一步加強改善車站的治安，顯然需要動用更多的資源。

特米尼車站不僅是在義大利最大的車站之一，同時也存在安全問題，周遭充斥髒亂、移民和...
特米尼車站不僅是在義大利最大的車站之一，同時也存在安全問題，周遭充斥髒亂、移民和無家可歸者，襲擊遊客、竊盜和搶劫。為加強對車站的安全維護，近日加派警力，也排擠其他旅遊勝地的警力維安，引發爭議。（中央社）
近日警察工會向警力部署部隊發出警報，希能將部分警力調至特米尼車站，減少對旅遊勝地...
近日警察工會向警力部署部隊發出警報，希能將部分警力調至特米尼車站，減少對旅遊勝地的監管。此舉引發羅馬國家員警省秘書尼西達的不滿。圖為駐足西班牙廣場的警力部屬。（中央社）

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