憂瓦格納傭兵破壞穩定 波蘭急調逾千士兵鎮守邊境

波蘭防長布拉查克。（歐新社）

波蘭國防部長宣布，今天開始將向該國東部調動1000多名士兵，因為這個北約成員國日益擔心遷往白俄羅斯 的瓦格納 集團戰士可能導致其邊境緊張局勢加劇 。

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵遷往白俄羅斯，導致北大西洋公約組織 （NATO）東翼成員國擔心他們的存在將導致該地區變得更不穩定。

波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特發文稱，「第12和第17機械化旅的1000多名士兵和近200套裝備正開始轉移到東部。這表明我們已準備好應對邊境附近破壞穩定的企圖。」

本月2日，波蘭宣布派遣500名警察，以強化波蘭與白俄邊境的安全。

近幾週來，試圖穿越白俄邊境進入波蘭的移民人數有所增加。據邊境防衛隊的說法，昨天有200多人試圖非法越境，其中包括摩洛哥、印度和衣索比亞公民。

普里格津於6月23至24日帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。

Telegram上的一個頻道今天引述瓦格納高階指揮官說法稱，瓦格納士兵正準備追隨普里格津，轉移陣地到白俄羅斯。