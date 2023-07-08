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憂瓦格納傭兵破壞穩定 波蘭急調逾千士兵鎮守邊境

中央社／華沙8日綜合外電報導
波蘭防長布拉查克。（歐新社）
波蘭防長布拉查克。（歐新社）

波蘭國防部長宣布，今天開始將向該國東部調動1000多名士兵，因為這個北約成員國日益擔心遷往白俄羅斯瓦格納集團戰士可能導致其邊境緊張局勢加劇 。

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵遷往白俄羅斯，導致北大西洋公約組織（NATO）東翼成員國擔心他們的存在將導致該地區變得更不穩定。

波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特發文稱，「第12和第17機械化旅的1000多名士兵和近200套裝備正開始轉移到東部。這表明我們已準備好應對邊境附近破壞穩定的企圖。」

本月2日，波蘭宣布派遣500名警察，以強化波蘭與白俄邊境的安全。

近幾週來，試圖穿越白俄邊境進入波蘭的移民人數有所增加。據邊境防衛隊的說法，昨天有200多人試圖非法越境，其中包括摩洛哥、印度和衣索比亞公民。

普里格津於6月23至24日帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，一度占領俄南一座城市，並朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。

Telegram上的一個頻道今天引述瓦格納高階指揮官說法稱，瓦格納士兵正準備追隨普里格津，轉移陣地到白俄羅斯。

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