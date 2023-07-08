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番茄漲價445% 印度麥當勞棄用

編譯陳苓／綜合7日電
印度番茄價格今年來漲了五倍，當地部分麥當勞以品質問題為由停止供應。（路透）
印度番茄價格今年來漲了五倍，當地部分麥當勞以品質問題為由停止供應。（路透）

印度物價通膨持續發燒，番茄價格大漲五倍，創歷史新高，漲勢甚至超越汽油，當地許多麥當勞門市的漢堡和捲餅停止使用番茄。

路透和彭博資訊報導，據糧食部編製的數據，首都新德里的番茄零售價，從年初的每公斤22盧比，6日升至120盧比（1.45美元），漲幅高達445%。相形之下，當地的汽油價格為每公升96盧比。7日數據更顯示，番茄售價升至每公斤140盧比。

新德里有兩家麥當勞貼出告示寫道：「儘管努力嘗試，仍無法取得足夠數量的番茄，能通過我們的嚴格品質檢測。我們被迫供應不含番茄的產品。」店經理說，問題出在供應鏈的供貨品質，不是價格。

印度儲備銀行的研究顯示，番茄、洋蔥和馬鈴薯的價格，是印度零售通膨波動的主要因素，儘管它們只佔該指數的一小部分；由於蔬菜容易腐爛，也易受天氣相關因素干擾，加上需求彈性問題，價格波動可能普遍較高。

報導也指出，雨季延後、部分產地出現豪雨、上個月氣溫高乎尋常，傷害了番茄產出。番茄在6、7月的生產淡季，價格原本就會偏高，但今年情況特別嚴重。

價格躍增引發犯罪，據印度斯坦報（Hindustan Times），卡納塔卡邦農夫通報價值15萬盧比的番茄遭竊。

番茄和洋蔥是當地主食的必要食材，漲價會引發抗議。有執政黨因為未能控制洋蔥價格，輸掉選舉。

此外，在印度西部和南部地區擁有357家麥當勞的特許經營商「Westlife Foodworld」表示，目前沒看到旗下餐廳有因為番茄面臨「嚴重問題」，認為這屬於季節性現象，只有10%至15%的店家暫停供應番茄。隨著印度人減少購買番茄，部分企業也開始提出替代方案，希望開創另類商機。

印度 麥當勞 檢測

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