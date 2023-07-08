影／安倍忌日周年…男持「疑槍枝」引騷動 警制伏帶離

日本每日新聞報導，聽到獻花台附近有人叫喊「有男子手持鐵管」後，引發現場一陣騷動。這名持鐵管的男子被制伏後已遭警方帶離，詳細狀況仍待警方進一步釐清。（取材自推特）

就在日本 民眾今天相繼前往前首相安倍 晉三遭槍擊 身亡現場追悼時，上午11時30分左右發生有男子持管狀可疑物體遭奈良縣警方當場制伏的騷動。

安倍2022年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會，至今屆滿一週年。

由自民黨奈良縣黨部等人士組成的團體，今天上午8時30分左右在安倍遭槍擊的近鐵大和西大寺站前附近設置獻花台，前來悼念的民眾將鮮花圍著獻花台上的安倍遺照擺放。

日本每日新聞報導，聽到獻花台附近有人叫喊「有男子手持鐵管」後，引發現場一陣騷動。這名持鐵管的男子被制伏後已遭警方帶離，詳細狀況仍待警方進一步釐清。

當時在現場負責維安工作的自民黨男性黨員，將被逮男子手中的可疑物體奪下。男性黨員受訪時說，注意到有可疑人物拿著用黑色膠布包覆像手槍般物體，所以立即上前奪取，「觸感像木頭」。

讀賣新聞報導這起騷動時指出，有幾名手持像槍枝物體的年輕男子現身獻花台附近，被負責警戒的警察制伏逮捕，奈良縣警方將聽取這幾名男子的說法。

在旁目擊的民眾談到可疑物體時說，「像是玩具槍」。