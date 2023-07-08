荷蘭政府內部無法化解移民議題歧見 宣告垮台

荷蘭總理呂特。（ Getty Images）

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的執政聯盟今天宣告垮台，理由是政府內部在如何處理移民 議題上存在「無法克服」的分歧。

法新社報導，56歲的呂特是荷蘭任期最長的領袖，也是歐洲資歷最深厚的政治人物之一。他表示，組成執政聯盟的4個政黨經歷數日危機會談後，仍未達成協議。

呂特打算針對尋求庇護 者的家庭團聚措施收緊限制，目的是在移民中心去年爆發過度擁擠的醜聞後控制移民人數，但執政聯盟對此計畫出現內部分歧。

荷蘭原本就有歐洲數一數二嚴苛的移民政策，但在右翼政黨施壓下，呂特連月來一直試圖找到進一步減少尋求庇護者湧入的辦法。

路透報導，緊張情勢本周來到頂峰，呂特要求執政聯盟支持一項提案，這項提案衝著已在荷蘭境內的戰爭難民而來，欲限制他們的兒女入境，使得這些家庭至少要等上2年才能團圓。

身兼中間偏右的自民黨（VVD）黨魁的呂特在會談破裂後召開的記者會上表示：「眾所皆知，執政聯盟夥伴對於移民政策有著截然不同的觀點。」

「今晚，我們很遺憾地做出結論，我們克服不了這樣的分歧。因此，我很快將以整個政府的名義向國王呈遞書面辭呈。」

政府隨後證實，呂特已遞交辭呈，明天將晉見國王亞歷山大（King Willem-Alexander）。

目前的執政聯盟是呂特2010年上任以來領導的第4個政府，但這個政府是在經歷271天破紀錄的協商後，才於去年1月正式上任，且內部對於許多議題存有根深蒂固的歧見。

呂特的執政聯盟將繼續作為看守政府，直到選後新政府成形，而這個程序在荷蘭破碎的政治格局中，往往要耗上數月時間。

荷蘭國家通訊社（ANP）援引全國選舉委員會的說法報導，可能要等到今年11月中旬過後才會舉行選舉。