協助非洲8國種稻 南韓得到這些好處

在各界擔心非洲糧食安全之際，南韓 將在10日與8個非洲國家簽署協定，協助他們提高稻米產量，減少對進口的依賴。

央廣引述路透報導，南韓農業部 長鄭煌根表示，根據「K稻米帶計畫」（K-Ricebelt Project），南韓將在迦納、幾內亞 、幾內亞比索、甘比亞、塞內加爾、喀麥隆、烏干達和肯亞建立設施，生產更適合當地條件的水稻，產量將比國內品種高兩到三倍。

鄭煌根說，去年年底幾次訪問非洲時，當地官員告知他們迫切需要協助。他說，「當時糧食安全是一個全球性問題。由於供應鏈中斷，稻米價格幾乎翻了一倍」。他並且說，食品進口也擠壓了這些國家的外匯儲備。

根據西非經濟共同體（ECOWAS）的數據，稻米雖然是西非的主食，但當地生產只能滿足約60%的需求。這意味著該地區非常容易受到全球價格波動和貿易中斷的影響。

一位農業部官員表示，南韓未來四年內將在「K稻米帶計畫」，投注超過1000億韓元（約7700萬美元），目標是從2027年起每年分發1萬噸水稻種子。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）對此舉表示歡迎，「K稻米帶計畫將為遭受氣候危機的非洲小農，帶來優良的水稻品種和希望」。