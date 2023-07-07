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德國大砍預算 增國防支出 國會12月表決

編譯陳曉慈／綜合報導

德國雖是全球主要經濟體，並與法國並列歐盟最重要國家，卻長期忽視軍事開支。德國政府5日批准2024年總預算草案，雖大幅削減各項預算、降低舉債，卻增加了國防相關支出。

自2020年新冠疫情擴散全球後，德國就暫停憲法中的債務減速機制，預計今年重啟對舉債上限的約束。德國財政部長林德納表示，政府預算將回歸常態。德國國會預計12月進行表決。

據美聯社及紐約時報5日報導，德國明年總預算暫編列4457億元（歐元，下同，約4853億美元），較今年的4763億元減少6.4%。明年國防預算則暫編列518億元，較今年增加17億元。

北約要求成員國國防預算必須至少占國內生產毛額（GDP）2%，但德國長期「不及格」。根據世界銀行數據，上次達標已是東、西德開始合併後的1991年。

德國將啟用一筆在去年俄烏戰爭爆發後設立、旨在推動德國軍事現代化的1000億元特別基金，從中提撥192億元，使明年能夠達成前述2%的目標。

德國總理蕭茲向國會議員表示，總預算最重要的部分包含國防、著眼未來的經濟繁榮、產業以及氣候等部分，但近年來許多人已習慣將預算側重於針對新冠肺炎疫情和俄烏戰爭的因應措施上。

蕭茲政府今年將回歸憲法中的債務減速機制，將新增舉債控制在年度GDP的0.35%。德國2009年將該機制寫入憲法，僅允許在國家遭逢天災或緊急危難時打破限制，2020年新冠疫情爆發後，德國政府即暫停此一規範。

德國 預算 疫情

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