3大原因反核水排海 日本311災區25萬人連署

日本福島縣民6月20日遊行反對核汙水排海。（新華社）

日本 預計最快於8月開始排放福島第一核電廠的核廢水，水產、美妝業因此遭中、韓等主要出口國因健康疑慮抵制。福島、岩手、宮城、茨城等311大地震受災的太平洋沿岸4縣，也憂慮此舉影響漁業和觀光形象，福島縣、岩手縣、宮城縣的生活協同組合及宮城縣漁協，7日將向東京電力和經濟產業省提交反對核廢水排海的聯署，提交約3.3萬份連署簽名，加上此前已提交的簽名，共計約25.4萬份。

共同社報導，福島縣漁民菊地榮達表示，完全無法預計排放核廢水對工作和生活造成多大影響，深感不安，「無論怎麼努力，福島的品牌價值下降都在所難免」。

宮城縣氣仙沼市一名水產加工企業社長，在災後一直致力於開拓銷路，他表示理解中央政府與東京電力確保排放安全的努力，但「無法舉雙手贊成」。

宮城縣生協的負責人表示，「對處理水安全性的理解在國內外均無起色，此時排放可認為是將報廢反應堆擺在比重建更優先的位置。希望當局暫停腳步再思考一下。」

即將提交的聯署文件指出，如果排海將令311大地震災後重建的努力化為泡影，要求中央政府以能夠獲取國民理解的其他方法處置。

另據中廣報導，南韓 總統府5日表示，尊重國際原子能總署（IAEA）對日本排放核處理水入海方案的綜合評估報告，除將繼續關注日本的後續處理狀況，也將把南韓境內沿海核輻射監測站，從目前的92個增加到200個，同時也要加強管理海洋與水產品。

南韓表示，國際原子能總署是核能安全領域的權威機構，政府尊重國際原子能總署的評估內容。南韓總統府指出，南韓政府將與國際原子能總署及日本政府「緊密聯絡」，持續關注日本方面是否妥善落實關於核處理水的排放方案。

彭博資訊報導，在IAEA批准日本的排放核廢水計畫後，中國和香港 等日本食品主要出口目的地，都已重申其對該計畫的疑慮。

香港政府4日稍晚發布聲明表示，香港已「多次表達對排放計畫在食品安全方面影響的嚴重疑慮」，並計劃在福島廢水開始排放後，對來自高風險地區的海產實施部分管制。

南韓對這項健康危機的擔憂則已反映在海鹽的價格上。由於消費者囤貨，這項製作泡菜的關鍵原料價格已經飆漲。

在中國，一項未經證實的有關排放廢水安全性的指控，引發了消費者對日本美妝品的抵制，並對資生堂等日本美妝大廠股價造成影響。