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「暴動若失控」 馬克宏擬禁社群平台

編譯陳曉慈／綜合5日電
法國17歲非裔青少年之死引發各地暴動，總統馬克宏更表示，若態勢失控考慮控制並關閉社群平台。（美聯社）
法國17歲非裔青少年之死引發各地暴動，總統馬克宏更表示，若態勢失控考慮控制並關閉社群平台。（美聯社）

法國總統馬克宏4日在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）在向轄區面臨暴亂的逾200名市長表示，若國內「態勢失控」，法國政府應考慮控制並關閉社群平台。反對人士認為，這將使法國落入中國、俄國、伊朗及北韓等極權國家之列。

英國衛報報導，法國17歲非裔青少年奈爾（Nael）6月27日因拒絕臨檢遭員警射殺，引發全國各地抗議，部分地區甚至出現暴力活動。數名法國官員指稱，年輕人透過Snapchat與抖音等社群平台，組織並煽動暴力活動。

馬克宏表示，必須思考年輕人使用社群平台的方式，「若態勢失控，或許必須管制或關閉社群平台」。

社會黨（Socialist）主席弗和（Olivier Faure）在推特發文諷刺：「擁護人權及公民權的法國不可自甘與中國、俄羅斯及伊朗等偉大的民主國家齊名」。

中間偏右的共和黨（Les Republicains）議員馬赫雷（Olivier Marleix）說：「關閉社群平台？就算是為了轉移注意力而這麼說，品味也非常差」。

馬克宏上周呼籲社群平台公司展現「責任感」，移除敏感貼文，尤其是展示或鼓勵暴力及搶劫的貼文。

政府官員日前與SnapChat及抖音的代表會面，司法部長杜彭莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）隔日表示，將透過法律查明使用社群平台組織非法行動的人士身分，並將其繩之以法。

法國總統馬克宏4日向轄區面臨暴亂的數百名市長發表談話。巴黎非裔少年之死在法國各地...
法國總統馬克宏4日向轄區面臨暴亂的數百名市長發表談話。巴黎非裔少年之死在法國各地引發示威，部分地區甚至爆發暴力衝突。（路透）

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