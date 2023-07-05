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被要求坐腿上、摸臀…英國下議院爆性騷橫行 女助理：每個人都有故事

編譯高詣軒／即時報導
英國國會大廈。（歐新社）
英國國會大廈。（歐新社）

6名英國下議院工作人員日前向英媒BBC節目「新聞之夜」（Newsnight）表示，男議員或高階職員權勢濫用仍相當普遍，一名女助理指控，曾有男議員堅持要她坐在他的腿上，她無奈之下只好照做。

保守黨下議員戴荷娜．戴維森（Dehenna Davison）的助理、25歲的愛莉．瓦爾利（Ellie Varley）表示，每個在下議院工作的人都有遭遇性方面不當行為的故事，或者認識遭遇相關事件的人，她說這是「超越政黨」的問題。

報導引述瓦爾利稱，曾有一名男議員就在國會場所內，要求她坐在他的大腿上，且儘管她表明不願意，該議員依然死纏爛打。最後，瓦爾利只好照做以求脫身。該議員是數名面臨指控料將遭到停權者之一。

受訪的議會工作人員表示，下議院仍有所謂「掠食文化」，不當觸摸和調戲問題依然存在，年經職員有時可能遭到年長議員或職員侵害。數月以來，多名議員遭指控不當舉止，也有數名議員遭停權。

瓦爾利表示，部分議員和高階職員抱持可以肆意妄為的心態。這些人可能是國會要角，讓他人有點畏懼。她並指出，其他狀況包括在社交場合被觸摸臀部，她也曾被人以訊息轟炸騷擾。

一名英國下議院發言人向BBC表示，「極為認真」看待相關控訴，國會絕不容許霸凌、騷擾或性方面的不當行為，並稱會持續致力確保達成「永久的文化改變」。

但議會工作人員受訪時指出，雖然有新的投訴方式，但現況改變不大。他們所有控訴的內容都發生在近2年。

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