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安撫核廢水入海憂心 IAEA署長與福島代表談這些

編譯中心／綜合4日電
國際原子能總署署長葛羅西(Rafael Grossi)5日與福島代表座談，試圖化解居民對核廢水排入海的憂心。（取材自推特）
國際原子能總署署長葛羅西(Rafael Grossi)5日與福島代表座談，試圖化解居民對核廢水排入海的憂心。（取材自推特）

為了安撫核廢水入海憂心，正在日本訪問的國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)，5日和福島(Fukushima)居民見面，以緩解他們對日本計畫將福島第一(Fukushima Daiichi)核電廠處理過的輻射廢水排入大海的憂心。

路透報導，作為這座在2011年地震與海嘯中被毀的核電廠除役的一個重要里程碑，國際原子能總署4日表示，一項為期2年的審查顯示，日本排放廢水的計畫對環境的影響微不足道。

日本的漁業工會長期以來反對這項計畫，表示在一些國家因為擔心輻射而禁止部份日本食品後，此舉將使得修復聲譽的工作付諸流水。

日本定期檢測來自福島地區的海鮮，並發現是安全的。

福島縣漁協連合會長野崎哲(Tetsu Nozaki)5日在會議中說，中央政府必須了解到，排放處理過的廢水計畫，是在他們的強烈反對下持續進行。

在野崎哲發表這番談話後，葛羅西也參加了這場包括當地漁業社群與政府團體代表出席的會議。他和每個人握手，並向他們保證這項計畫的安全性。

葛羅西表示，人們的實際狀況、經濟和社會看法，可能會和科學不同，他坦承人們對排放廢水感到憂心。

葛羅西說，他對於可能存在的質疑與擔憂沒有神奇的解決之道，「但我們確實有一件事...我們將在未來數十年和你們一起留在這裡...直到最後一滴水被安全的排放」。

葛羅西5日前往這座受創的核電廠，並為設在現場的國際原子能總署辦事處室揭幕。這個辦事處將監測廢水的排放，預料這將需要30至40年時間。

根據日經新聞(Nikkei)報導，日本政府計畫最快在8月開始排放。這項計畫仍需獲得國家核子監管機構的正式核准，時間預料將在7日。部份鄰國已對環境威脅表示擔心，其中北京是最大的批評者。

日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)4日表示，日本計畫在國際原子能總署的支持下，取得國內與國際的認可。

日本 北京 檢測

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