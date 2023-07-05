我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手李玟家中輕生 送醫搶救不治離世 終年48歲

地球最熱天：全球平均溫度17°C 打破百年歷史紀錄

火烤地球的最熱天：全球平均溫度17°C 打破百年歷史紀錄

轉角24小時
美國華盛頓特區。(Getty Images)
美國華盛頓特區。(Getty Images)

「沒有最熱，只有更熱...。」炎夏來襲，7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫——美國國家環境預測中心指出，當日全球平均氣溫為攝氏17.01度，是19世紀以來所記錄到的最高，並認為是聖嬰現象加上人類持續排放二氧化碳等溫室氣體，導致高溫；事實上2023年的6月也是有紀錄以來最熱的6月，多地遭遇創紀錄的高溫，連北大西洋海域也出現了過去罕見的熱浪，南極海冰的範圍亦大幅降至有記錄以來的最低點。夏季仍在持續，幾乎可以肯定全球各地的高溫紀錄還會被打破。

美國國家環境預測中心的研究人員表示，2023年7月3日是有歷史紀錄以來，全球平均氣溫首次突破攝氏17度（達攝氏17.01度），創下19世紀以來的新高——此前的平均最高溫紀錄是2016年8月的攝氏16.92度。美國國家環境預測中心認為，高溫的原因是聖嬰現象，加上人類持續排放二氧化碳等溫室氣體導致。

雖然平均的氣溫數字看似並不炎熱，但考量極地與海平面氣溫同樣被計算在內，此創紀錄的全球平均溫度數字，背後是許多陸地國家地區經歷了動輒超過攝氏35度的持續熱浪，極地地區的氣溫上升也代表著融冰面積增大。

英國炎夏。(美聯社)
英國炎夏。(美聯社)

同時，剛剛過去的2023年6月，也被確認為是有紀錄以來最熱的6月，舉例英國在6月的平均氣溫是攝氏15.8度，比此前在1940年和1976年紀錄到的6月平均最高溫紀錄攝氏14.9度，還要高出攝氏0.9度——英國氣象局首席氣象學家戴維斯（Paul Davies）對此向《BBC》表示：

「攝氏0.9度的上升幅度看似不大，但意義重大，因為它影響了整個英國白天和夜間的平均氣溫。」

戴維斯補充說明，英國在2022年夏天曾發生攝氏40.3度的最高溫紀錄（是英國首次記錄到超過攝氏40度的高溫），此數字並未在2023年6月被突破，但是6月卻出現晝夜的持續高溫——較之亞熱帶地區，位處溫帶的英國晝夜溫差幅度較大，即使夏季白天出現高溫，夜晚溫度也通常會驟降，出現晝夜持續高溫是相當引人注意的現象。

《BBC》報導，在英國境內97個氣溫紀錄點當中，有72處打破過去的6月高溫紀錄；在組成整個英國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，都記錄下了自1884年以來最熱的6月。英國氣象局另表示，6月大部分時間英國各地降雨量不足，僅有過去6月平均雨量的68%，尤其是威爾斯地區的6月雨量僅略多於過去平均的50%，乾燥、缺乏降雨調節，使得高溫延續。

經過儀器精密分析氣候變遷對氣溫和天氣的影響之後，戴維斯表示，英國氣象局發現自從20世紀40年代以來，6月平均氣溫打破攝氏14.9度的機率至少增加一倍，他指出：

「除了自然變化之外，人類引起的氣候變遷導致地球大氣層變暖，也增加了創紀錄高溫的可能。」

(Getty Images)
(Getty Images)

除英國以外，美國也受高溫威脅，《NPR》報導，炎熱天氣不僅壟罩美國西部地區，中西部地區還遭遇雷暴風險，而東南部的北卡羅來納州和佛羅里達州也仍持續發出高溫警報——而在高溫高濕的德州，氣候環境更對人體健康造成危險；德州韋伯縣6月就回報了9起與高溫相關的死亡事件，而各地急診室也出現大量因為高溫而送醫求診的患者。

而在美國較乾燥的地區，如科羅拉多州，當局則發布火災風險警報，不過近期影響美國最為劇烈的，仍是來自加拿大的野火煙霧，在中西部、五大湖區和東北部造成嚴重的空氣品質問題，雖然目前煙霧緩慢消散，但加拿大的火勢仍然持續，這意味著空污並未實際緩解，很容易就將捲土重來。

除了各國遭遇炎夏高溫以外，連在北大西洋海面、北海等通常保持涼爽的地區，都出現了少見的熱浪——歐洲航天局和英國氣象局指出，6月間英國與愛爾蘭周圍海域（北大西洋與北海）當中，部分區域溫度比往年同時候平均要高出3至4度。

中國北京。(路透)
中國北京。(路透)

英國氣象局表示部分原因是人為造成的氣候變遷，但似乎仍有未釐清的自然及人為因素使海水溫度進一步推高；歐洲航天局的數據則顯示，不列顛群島幾乎整個海岸線周圍的海水溫度都明顯提高。

海洋熱浪——也就是長時間異常高的海面溫度——將導向更極端的天氣，因為低氣壓、氣旋、風暴等能夠自海面吸收更多的能量，並且可能變得更加強烈、持續時間更長。

除溫度已經明顯上升的北大西洋外，《BBC》引述專家預估，持續發生的聖嬰現象，將溫暖的洋流帶往本應是冬季的南美洲海岸，從而擴散到整個海洋，將讓太平洋持續變暖，繼而在未來幾個月打破更多高溫紀錄——科學家已經預測，2024年可能會成為世界上有紀錄以來最熱的一年。

(路透)
(路透)

與此同時，南極海冰的範圍已大幅降至有記錄以來的最低點。

高溫 熱浪 氣候變遷

上一則

被要求坐腿上、摸臀…英國下議院爆性騷橫行 女助理：每個人都有故事

下一則

排福島核廢水遭周邊國家抵制 日本水產和美妝業都遭殃

延伸閱讀

你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生採「社經劣勢量表」 多校或跟進

你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生採「社經劣勢量表」 多校或跟進
你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生 先填「社經劣勢量表」

你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生 先填「社經劣勢量表」
MLB／克魯茲完全打擊 寫多項歷史新猷 紅人12連勝

MLB／克魯茲完全打擊 寫多項歷史新猷 紅人12連勝
失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女