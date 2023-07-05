火烤地球的最熱天：全球平均溫度17°C 打破百年歷史紀錄

美國華盛頓特區。(Getty Images)

「沒有最熱，只有更熱...。」炎夏來襲，7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫 ——美國國家環境預測中心指出，當日全球平均氣溫為攝氏17.01度，是19世紀以來所記錄到的最高，並認為是聖嬰現象加上人類持續排放二氧化碳等溫室氣體，導致高溫；事實上2023年的6月也是有紀錄以來最熱的6月，多地遭遇創紀錄的高溫，連北大西洋海域也出現了過去罕見的熱浪 ，南極海冰的範圍亦大幅降至有記錄以來的最低點。夏季仍在持續，幾乎可以肯定全球各地的高溫紀錄還會被打破。

美國國家環境預測中心的研究人員表示，2023年7月3日是有歷史紀錄以來，全球平均氣溫首次突破攝氏17度（達攝氏17.01度），創下19世紀以來的新高——此前的平均最高溫紀錄是2016年8月的攝氏16.92度。美國國家環境預測中心認為，高溫的原因是聖嬰現象，加上人類持續排放二氧化碳等溫室氣體導致。

雖然平均的氣溫數字看似並不炎熱，但考量極地與海平面氣溫同樣被計算在內，此創紀錄的全球平均溫度數字，背後是許多陸地國家地區經歷了動輒超過攝氏35度的持續熱浪，極地地區的氣溫上升也代表著融冰面積增大。

英國炎夏。(美聯社)

同時，剛剛過去的2023年6月，也被確認為是有紀錄以來最熱的6月，舉例英國在6月的平均氣溫是攝氏15.8度，比此前在1940年和1976年紀錄到的6月平均最高溫紀錄攝氏14.9度，還要高出攝氏0.9度——英國氣象局首席氣象學家戴維斯（Paul Davies）對此向《BBC》表示：

「攝氏0.9度的上升幅度看似不大，但意義重大，因為它影響了整個英國白天和夜間的平均氣溫。」

戴維斯補充說明，英國在2022年夏天曾發生攝氏40.3度的最高溫紀錄（是英國首次記錄到超過攝氏40度的高溫），此數字並未在2023年6月被突破，但是6月卻出現晝夜的持續高溫——較之亞熱帶地區，位處溫帶的英國晝夜溫差幅度較大，即使夏季白天出現高溫，夜晚溫度也通常會驟降，出現晝夜持續高溫是相當引人注意的現象。

《BBC》報導，在英國境內97個氣溫紀錄點當中，有72處打破過去的6月高溫紀錄；在組成整個英國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，都記錄下了自1884年以來最熱的6月。英國氣象局另表示，6月大部分時間英國各地降雨量不足，僅有過去6月平均雨量的68%，尤其是威爾斯地區的6月雨量僅略多於過去平均的50%，乾燥、缺乏降雨調節，使得高溫延續。

經過儀器精密分析氣候變遷 對氣溫和天氣的影響之後，戴維斯表示，英國氣象局發現自從20世紀40年代以來，6月平均氣溫打破攝氏14.9度的機率至少增加一倍，他指出：

「除了自然變化之外，人類引起的氣候變遷導致地球大氣層變暖，也增加了創紀錄高溫的可能。」

(Getty Images)

除英國以外，美國也受高溫威脅，《NPR》報導，炎熱天氣不僅壟罩美國西部地區，中西部地區還遭遇雷暴風險，而東南部的北卡羅來納州和佛羅里達州也仍持續發出高溫警報——而在高溫高濕的德州，氣候環境更對人體健康造成危險；德州韋伯縣6月就回報了9起與高溫相關的死亡事件，而各地急診室也出現大量因為高溫而送醫求診的患者。

而在美國較乾燥的地區，如科羅拉多州，當局則發布火災風險警報，不過近期影響美國最為劇烈的，仍是來自加拿大的野火煙霧，在中西部、五大湖區和東北部造成嚴重的空氣品質問題，雖然目前煙霧緩慢消散，但加拿大的火勢仍然持續，這意味著空污並未實際緩解，很容易就將捲土重來。

除了各國遭遇炎夏高溫以外，連在北大西洋海面、北海等通常保持涼爽的地區，都出現了少見的熱浪——歐洲航天局和英國氣象局指出，6月間英國與愛爾蘭周圍海域（北大西洋與北海）當中，部分區域溫度比往年同時候平均要高出3至4度。

中國北京。(路透)

英國氣象局表示部分原因是人為造成的氣候變遷，但似乎仍有未釐清的自然及人為因素使海水溫度進一步推高；歐洲航天局的數據則顯示，不列顛群島幾乎整個海岸線周圍的海水溫度都明顯提高。

海洋熱浪——也就是長時間異常高的海面溫度——將導向更極端的天氣，因為低氣壓、氣旋、風暴等能夠自海面吸收更多的能量，並且可能變得更加強烈、持續時間更長。

除溫度已經明顯上升的北大西洋外，《BBC》引述專家預估，持續發生的聖嬰現象，將溫暖的洋流帶往本應是冬季的南美洲海岸，從而擴散到整個海洋，將讓太平洋持續變暖，繼而在未來幾個月打破更多高溫紀錄——科學家已經預測，2024年可能會成為世界上有紀錄以來最熱的一年。

(路透)

與此同時，南極海冰的範圍已大幅降至有記錄以來的最低點。