土埃融冰 睽違10年互派大使

埃及和土耳其外交部宣布，兩國將首度互派大使，以恢復正常外交關係。圖為2023年3月，當時的土耳其外交部部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)和埃及外長蘇克里(Sameh Shoukry)在開羅會面。(路透)

埃及和土耳其 外交部今天宣布，睽違10年後，兩國將首度互派大使，以恢復正常外交關係。

2013年，時任軍方首長的埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統、土耳其盟友穆希（Mohamed Morsi），土耳其拒絕予以承認，導致兩國關係惡化，並互相驅逐大使。

今年5月，塞西和土耳其總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）同意恢復互派大使。

路透報導，兩國外交部透過聯合聲明表示，埃爾哈馬米（Amr Elhamamy）將成為埃及駐安卡拉大使，土耳其則提名申（Salih Mutlu Sen）出任駐開羅大使。

土國外交部長費丹（Hakan Fidan）宣布任命後表示，這堪稱雙邊關係正常化的重要里程碑。

他說，「從現在開始，我們的關係將在政治、經濟和所有其他領域持續迅速改善。這符合我國總統和政府的意願。」

隨著土耳其尋求與埃及、阿拉伯聯合大公國、以色列和沙烏地阿拉伯建立更佳的關係，外交部高階官員於2021年開始在安卡拉和開羅進行磋商。

塞西和厄多安在2022年卡達世界盃 現場握手後，安卡拉和開羅的正常化進程開始加速。